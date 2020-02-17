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رياضة

بعد الهزيمة من جمهورية شبين.. دموع أساطير الترسانة وجماهير الشواكيش تطالب بالتغيير

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:14 م
الترسانة
الترسانة
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عبدالله هشام
تعيش جماهير نادي الترسانة العريق حالة من الحزن بعد النتائج السلبية المتتالية منذ انطلاق الموسم بدورى القسم الثاني وتعرض للخسارة أمام فريق جمهورية شبين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وشهد ملعب حسن الشاذلي "معقل الشواكيش" بكاء شاكر عبدالفتاح أحد أبرز نجوم وأساطير القلعة البيضاء بعد إطلاق محمود البنا صافرة نهاية اللقاء معلنا هزيمة جديدة للازرق.

ونادت جماهير برحيل المشرف على الكرة ومحمد صلاح المدير الفني وجهازه بجانب رحيل كريم حسن شحاته بسبب الصفقات السيئة التي تعاقد معها سواء بداية الموسم أو حتى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

حقق نادي الترسانة الفوز في ثلاث مباريات فقط من أصل ١٥ لقاء وتعادل في ٥ وخسر ٧ مباريات ليصبح مركزه مهددا بالهبوط لدورى القسم الثالث.

توالت الأجهزة الفنية منذ انطلاق الموسم على فريق الترسانة بداية من علاء ميهوب ومؤمن عبدالغفار وأحمد كشري مع ثبات كريم شحاته في منصب مدير الكرة.
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