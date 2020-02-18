شاهد.. سخرية المصريين من مغنيي المهرجانات بعد قرار هاني شاكر وقفهم

إطلاق النكات وخفة الدم والسخرية من أي شيء سمة لدى الكثير من المصريين عند وقوع أي حدث أيًا كان.





آخر هذه الأحداث أزمة مطربي المهرجانات حسن شاكوش و عمرو كمال وحمو بيكا وقرار هاني شاكر نقيب الموسيقيين بوقفهم.





لم يسلم هاني شاكر ومطربي المهرجانات من سخرية رواد التواصل الاجتماعي، بعد قرار وقف الثلاثي عن الغناء.

وتداول رواد التواصل كومكسات ساخرة تبين موقفهم من قرار منع كل من حسن شاكوش و حمو بيكا ومحمد رمضان من الغناء، لظهورهم بشكل ساخر عبر كومكسات طريفة تفاعل معاها المصريون بشكل مضحك.

وأثارت تلك التعليقات سخرية رواد التواصل، يقوموا بالإسفاف عليها، في ظل اشتعال القرارات والتصريحات بين نقيب الموسيقيين و مغني المهرجانات الذين تحدوا بتنزل أغاني عبر قنواتهم بموقع اليوتيوب.