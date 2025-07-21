إليسا تستعرض أنوثتها بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و ظهرت إليسا بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستان جريء باللون الاصفر مكشوف من ناحية الركبه ليكشف عن جمالها و أنوثتها، مما حازت الصورة علي أعجاب متابعيها.

وكانت قد ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا، في مقطع فيديو متداول من حفل زفاف ابن دكتور التجميل ايلي صعب، الذي أقيم الجمعة الماضية 18 يوليو.

وخلال مقطع الفيديو ظهرت إليسا، تقطع وصلتها الغنائية لتقوم بمصافحة الفنانة نانسي عجرم، وزوجها دكتور فادي الهاشم.



ألبوم إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.