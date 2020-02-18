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رياضة

عبد الحميد بسيوني: عالجت أسباب خسارتي أمام الأهلي بثلاثية.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:32 ص
عبد الحميد بسيوني
عبد الحميد بسيوني
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محمد رشاد
أكد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه يجتهد لعودة الفريق لوضعه الطبيعي بجدول الدوري الممتاز، وذلك بعد التأهل الى دور الـ 8 من كأس مصر عقب الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف.

وقال بسيوني خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "واجهنا مشكلة بغياب 4 مدافعين بسبب الإصابة، ووظفت زولا في مركز المدافع بسبب الغيابات ، خسارتي أمام الأهلي بثلاثية لم تقلقني وعالجنا الأخطاء الفنية".

وعن تأجيل مباراة القمة فى الدوري قال بسيوني "تأجيل القمة ضروري من أجل مصلحة الفريقين لارتباطهم بمباريات إفريقيا أمام صن داونز والترجي التونسي".

وأبدى بسيوني سعادته بالفوز أمام المقاصة مشيدًا بأداء لاعبي طلائع الجيش، وأضاف: "فكر إيمانويل أمونيكي يعتمد على تضييق المساحات أمام الخصم".
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