عبد الحميد بسيوني: عالجت أسباب خسارتي أمام الأهلي بثلاثية.. فيديو

أكد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه يجتهد لعودة الفريق لوضعه الطبيعي بجدول الدوري الممتاز، وذلك بعد التأهل الى دور الـ 8 من كأس مصر عقب الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف.





وقال بسيوني خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "واجهنا مشكلة بغياب 4 مدافعين بسبب الإصابة، ووظفت زولا في مركز المدافع بسبب الغيابات ، خسارتي أمام الأهلي بثلاثية لم تقلقني وعالجنا الأخطاء الفنية".



