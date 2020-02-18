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رياضة

هانى العقبى يراهن على تأجيل قمة الدوري عقب السوبر المصري..فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:43 ص
هانى العقبى
هانى العقبى
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محمد رشاد
قال هانى العقبى، لاعب الأهلى السابق، إنه سعيد لفوز ، رجل الصناعة محمد أبوالعينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بفوزه بالإنتخابات التكميلية لمجلس النواب .

وأضاف هانى العقبى ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامى هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن مباراة القمة المقبلة، فى غاية الصعوبة، فى ظل رغبة الفريقين فى التتويج بلقب السوبر.

وأوضح هانى العقبى، إنه يراهن على تأجيل مباراة القمة، بالدوري، رغم تأكيد اتحاد الكرة بلعب المباراة في موعدها.

وأشار هانى العقبى، إنه يرحب بتأجيل مباراة الأهلى والزمالك، فى حال وافق الفريقين بذلك، خاصة أنها تأتى قبل أيام من مباراتي صن داونز والترجي.
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