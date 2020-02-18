هانى العقبى يراهن على تأجيل قمة الدوري عقب السوبر المصري..فيديو

قال هانى العقبى، لاعب الأهلى السابق، إنه سعيد لفوز ، رجل الصناعة محمد أبوالعينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بفوزه بالإنتخابات التكميلية لمجلس النواب .





وأضاف هانى العقبى ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامى هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن مباراة القمة المقبلة، فى غاية الصعوبة، فى ظل رغبة الفريقين فى التتويج بلقب السوبر.





وأوضح هانى العقبى، إنه يراهن على تأجيل مباراة القمة، بالدوري، رغم تأكيد اتحاد الكرة بلعب المباراة في موعدها.



