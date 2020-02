على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء.. ميرهان حسين تبهر متابعيها في أحدث ظهور

وعلقت ميرهان حسين قائلة " Verified على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء .. أنا مصر عندي أحب و أجمل الأشياء . For the Love of Egypt.. ".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "قمر ــ ما شاء الله ــ ربنا يحميكى".









المسلسل بطولة عدد من النجوم منهم، أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، اسلام جمال، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، وفاء سالم، عفاف شعيب،ومن تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى. يذكر أن ميرهان حسين تواصل حاليًا ، تصوير دورها فى مسلسل " ختم النمر" ، والذى ينتمى الى نوعية الأعمال الطويلة ، ويعرض خارج الماراثون الرمضانى.





نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".