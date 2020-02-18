AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء.. ميرهان حسين تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:03 ص
الفنانة ميرهان حسين
الفنانة ميرهان حسين
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وعلقت ميرهان حسين قائلة " Verified على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء .. أنا مصر عندي أحب و أجمل الأشياء . For the Love of Egypt.. ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "قمر ــ  ما شاء الله ــ ربنا يحميكى".


يذكر أن ميرهان حسين تواصل حاليًا ، تصوير دورها فى مسلسل " ختم النمر" ، والذى ينتمى الى نوعية الأعمال الطويلة ، ويعرض خارج الماراثون الرمضانى.

المسلسل بطولة عدد من النجوم منهم، أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، اسلام جمال، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، وفاء سالم، عفاف شعيب،ومن تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.

Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. زواج رضوى الشربينى .. وانفصال مى كساب .. وخطوبة محمود كهربا على شقيقة نجمة مسرح مصر .. مرض حمو بيكا

أقوم أبوسك.. ليلى علوى لـ أحمد خليل: لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك.. فيديو

بعد ارتباطها بـ محمود كهربا.. 6 معلومات عن نورهان شقيقة نجمة مسرح مصر

بعد قرار منع مطربى المهرجانات.. رامي صبري يوجه رسالة لـ هاني شاكر

ظهور نادر.. رصد الريسو دولفين في الغردقة .. صور

كهربا يعلن ارتباطه بـ شقيقة نجمة مسرح مصر.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية .. ميريهان حسين تستعرض أناقتها فى أسوان

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن

بعد إعلان خطبتها من محمود كهربا .. 10 إطلالات جريئة لشقيقة نجمة مسرح مصر