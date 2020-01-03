ميرهان حسين تبهر متابعيها برقصة السالسا .. فيديو

نشرت الفنانة ميرهان حسين مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهى ترقص مع أحد المتدربين على رقصة السالسا.



وأبهرت ميرهان حسين متابعيها برقصاتها وبراعتها فى حركاتها وأدائها بالرقصة التى قدمتها مع الراقص خالد تونى فى إحدى الحفلات.



وعلقت ميرهان حسين قائلة: "وأنا فرحان وسعيد .. دي جملتك الشهيرة كل سنة وانت دايما فرحان وسعيد يا صديقي الجميل khaledtegana".



يذكر أن ميرهان حسين تواصل حاليًا ، تصوير دورها فى مسلسل " ختم النمر" ، والذى ينتمى الى نوعية الأعمال الطويلة ، ويعرض خارج الماراثون الرمضانى .



المسلسل بطولة عدد من النجوم منهم، أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، اسلام جمال، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، وفاء سالم، عفاف شعيب،ومن تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.