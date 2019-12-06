ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

راقصة بالية.. ميرهان حسين تستعرض رشاقتها | صور

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:45 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الفنانة ميرهان حسين، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت ميرهان حسين في الصور وهي ترقص بالية مرتدية فستان فضي، واعتمدت علي تسريحه شعر بسيطة ولم تتكلف في استخدام مكياج.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة ميرهان حسين مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالى: _ "جميلة جدا " _ " شكلك قمر جدا "_ شكلك حلو بس الفستان مش حلو".

وشاركت ميرهان حسين مؤخرًا فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رانيا منصور تنشر صورة من مسلسل نصيبى وقسمتك.. شاهد

half boot وفستان قصير.. ريهام حجاج تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

بملابس رياضية.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها في الجيم.. صور

معنديش حاجة أقولها.. أحدث إطلالة لـ عبير صبري من داخل سيارتها.. شاهد

رانيا منصور تتألق بإطلالة جديدة أبيض وأسود.. شاهد

ميرهان حسين تقلد شخصية فيروز احتفالا بعيد ميلادها

ترشيحاتنا

أبرز الضحايا جريزمان..الدخول في عباءة ميسي عرض مستمر

داخل ثلاجة الموتى.. قاتل يرقد إلى جانب ضحيته بعد أسبوع فقط من الجريمة في السعودية

سعودية تفوز بشقة مجانية في دبي.. تفاصيل

نار جهنم.. الصور الأولى من حريق سيارة سولار على الطريق الدائري

رسميا.. قائمة نارية للزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا

مين أحلى.. 20 صورة تكشف جمال هنا الزاهد و شقيقتها.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر: لا ضحايا في حريق سيارة سولار على الطريق الدائري.. صور

بعد طلاقها.. أصالة تشعل انستجرام مع ابنتها شام

نار جهنم.. الصور الأولى من حريق سيارة سولار على الطريق الدائري