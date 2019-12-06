راقصة بالية.. ميرهان حسين تستعرض رشاقتها | صور

نشرت الفنانة ميرهان حسين، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وظهرت ميرهان حسين في الصور وهي ترقص بالية مرتدية فستان فضي، واعتمدت علي تسريحه شعر بسيطة ولم تتكلف في استخدام مكياج.



وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة ميرهان حسين مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالى: _ "جميلة جدا " _ " شكلك قمر جدا "_ شكلك حلو بس الفستان مش حلو".



وشاركت ميرهان حسين مؤخرًا فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.