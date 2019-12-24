سو يا سو حبيى حبسوه.. ميرهان حسين تغنى لـ محمد منير في أسوان.. فيديو

نشرت الفنانة ميرهان حسين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، فيديو لها من مدينة أسوان .وظهرت " ميرهان" برفقة أحد الاطفال، وهى تعنى أغنية سو يا سو ، للفنان الكبير محمد منير .يذكر أن ميرهان حسين تواصل حاليًا ، تصوير دورها فى مسلسل " ختم النمر" ، والذى ينتمى الى نوعية الاعمال الطويلة ، ويعرض خارج الماراثون الرمضانى .المسلسل بطولة عدد من النجوم منهم، أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، اسلام جمال، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، وفاء سالم، عفاف شعيب،ومن تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.