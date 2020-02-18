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اقتصاد

بسبب كورونا.. تراجع أسعار النفط وخسائر كبيرة في أسواق المال

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:37 ص
النفط
النفط
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محمد علي
يواصل فيروس كورونا حصده لأرواح العشرات من الناس كل يوم في الصين بشكل أساسي، وهو ما أدى إلى حالة ذعر مستمرة في مناطق واسعة من الصين والعالم، إلا أن خطره ليس على البشر فقط، وإنما على المال والاقتصاد كذلك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة، خلال الساعات الماضية، كما مُنيت أسواق المال بخسائر كبيرة، بفعل استمرار بواعث القلق حيال الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا في الصين، وتداعياته بالنسبة للطلب على الخام.

وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت عند 56.88 دولار للبرميل، منخفضا 79 سنتا بما يعادل 1.4 بالمائة، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 1.1 بالمئة ليسجل 51.48 دولار للبرميل.

قال إدوارد مويا محلل السوق في "أواندا": "أسعار النفط مازالت مُرهَقة إذ ربما كان متعاملو الطاقة مغرقين في تفاؤلهم حيال أثر فيروس كورونا على الطلب، إلى جانب تلاشي التفاؤل بأن تتفق أوبك+ على تعميق تخفيضات الإنتاج في مارس.

وتابع:"التفاؤل بأن الصين ستشهد عودة أوضاع السفر والتجارة إلى طبيعتها خلال الربع المقبل ربما لم يكن في محله.. بقية العالم يتوخى الحذر على صعيد المخاوف من تفشي الفيروس وهو ما ليس في صالح توقعات الطلب على الخام".

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