بطلب جماهيري.. الترسانة يطيح بـ محمد صلاح وشاكر عبد الفتاح يقترب من خلافته

وأكد مصدر مسئول داخل نادي الترسانة أن الاجتماع سيتم فيه إقالة كريم حسن شحاتة، مدير الكرة، ومحمد صلاح، المدير الفني للفريق الأول، والبدء في طرح الأسماء المناسبة لتولي مهمّة الشواكيش الفترة المقبلة.





وقال المصدر إن مجلس الإدارة بنادي الترسانة سيخضع إلى رغبة الجماهير، وتسند المهمّة لـ شاكر عبد الفتاح، خصوصًا أنه نجح في وقت سابق لإخراج الفريق من الأزمات.





وسيتم الإعلان رسميا عن تولي شاكر عبد الفتاح المهمة عقب انتهاء اجتماع اليوم وسيتولى نجم الترسانة السابق وأحد أساطيره مهمة تشكيل الجهاز الفني المعاون له.



