بطلب جماهيري.. الترسانة يطيح بـ محمد صلاح وشاكر عبد الفتاح يقترب من خلافته

واصل فريق الترسانة النتائج السلبية بدوري القسم الثاني، وأصبح مهددًا بالهبوط إلى الدرجة الثالثة من مسابقة الدوري المصري بعد سلسلة متواصلة من الهزائم المتتالية.
ونادت جماهير برحيل المشرف على الكرة ومحمد صلاح، المدير الفني، وجهازه، بجانب رحيل كريم حسن شحاتة بسبب الصفقات السيئة التي تعاقد معها، سواء بداية الموسم أو حتى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وبعدها جمع صلاح عبد الفتاح توقيع مجلس الإدارة للنادي لعقد جلسة طارئة اليوم في الساعة السادسة مساءً لوضع حل لخروج الفريق من أزمة الخسائر المتتالية والابتعاد عن مناطق الخطر.
وأكد مصدر مسئول داخل نادي الترسانة أن الاجتماع سيتم فيه إقالة كريم حسن شحاتة، مدير الكرة، ومحمد صلاح، المدير الفني للفريق الأول، والبدء في طرح الأسماء المناسبة لتولي مهمّة الشواكيش الفترة المقبلة.
وقال المصدر إن مجلس الإدارة بنادي الترسانة سيخضع إلى رغبة الجماهير، وتسند المهمّة لـ شاكر عبد الفتاح، خصوصًا أنه نجح في وقت سابق لإخراج الفريق من الأزمات.
وسيتم الإعلان رسميا عن تولي شاكر عبد الفتاح المهمة عقب انتهاء اجتماع اليوم وسيتولى نجم الترسانة السابق وأحد أساطيره مهمة تشكيل الجهاز الفني المعاون له.
جدير بالذكر أن فريق الترسانة يحتل المركز الـ ١١ في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ١٤ نقطة.