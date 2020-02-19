AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

كيف أكفر عن أكثر من يمين .. أمين الفتوى يجيب

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خطأ يقع فيه البعض بخصوص كفارة اليمين وهو أنه يكفر عن عدة أيمان بمرة واحدة وهنا نقول إنه في حالة ما إذا كان اليمين في زمن ومكان وعلى شيء مختلف عن اليمين الآخر فيجب ان يكفر عن كل يمين على حده.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «كيفية التكفير عن الأيمان المتعددة إيمان لغو وليست منعقدة ؟»، أن من حلف أيمانًا كثيرة وعجز عن حصرها فعليه أن يكفر عن هذه الأيمان حتى يقع فى نفسه أن ذمته قد برأت.

وتابع: فعليه أن يكفر عما يغلب على الظن براءة الذمة به، إذ لا يستطيع غير ذلك، وكفارة اليمين اولا إطعام 10 مساكين ويجوز إعطاء هذه الكفارة لشخص واحد لمدة عشرة أيام كأن تتولى إطعامه على مدار عشرة أيام بأن توفر له وجبة غذائية واحدة عن اليوم الواحد، فإذا لم تستطع ِفعليا أن تطعم فصيام 3 أيام.

 كفارة الأيمان المتعددة
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يجب على المسلم عدم الإكثار من الحلف بالله ، لما في ذلك من الجرأة على الله سبحانه وتعالى وعدم هيبته وتعظيمه، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224}، وقال: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}، وجاء ذم كثرة الحلف في قول الله عز وجل: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ {القلم:10}.

وأضاف لـ" صدى البلد" تعليقا على شخص يسأل ماحكم تكرار الحلف بالله في كثير من أمور الحياة فما كفارة ذلك اذا تعدد الحلف؟

حكم حنث اليمين طاعة للأم
أكد الدكتور احمد كريمة استاذ الشريعة الإسلامية انه يجوز شرعا الحنث في اليمين ان وجد المقتضى لذلك، مشيرا الى ان حنث الشخص لليمين من أجل طاعة الأم جائز وعليه كفارة، كأن تعطي الأم لابنها شيئا ويحلف الإبن بأنه لن يأخذه فهنا يجوز له حنث يمينه طاعة للأم ثم يكفر عنه بصيام ثلاث أيام أو إطعام عشر مساكين.

وأضاف لـ"صدى البلد": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من حلف على شئ ثم وجد خيرا منها فليكفر عن يمينه".

وتابع: أن كفارة حنث اليمين مشار إليها في قوله تعالي: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" .

وأوضح أن المقدار المالي كفارة حنث اليمين، «70 جنيهًا» كحد أدنى، ويجوز لمن حنث في اليمين أن يخرج أكثر من هذه القيمة.

اقرأ المزيد 
حكم من لا يستطيع إخراج كفارة حنث اليمين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة | مستشار المفتي يوضح | فيديو

حكم حنث اليمين طاعة للأم | تعرف على الضوابط الشرعية

حكم من حلف بالطلاق بعدم تناول الطعام ثم أكل.. الإفتاء تحسم الجدل

حكم إخراج كفارة اليمين مالا بدل من الطعام

ماذا أفعل حال تراكم كفارة أكثر من يمين.. عالم أزهري يجيب

كفارة اليمين.. اعرف الضوابط الشرعية

ترشيحاتنا

ميدو: هذا اللاعب بالزمالك يشارك بدلًا من «حازم إمام» أمام الأهلي

أكلة شعبية غير متوقعة تحميك من السرطان

نهاية أردوغان تقترب.. زلزال في تركيا بعد توقع مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية انقلاب الجيش على الرئيس التركي.. وتعتبر خلوصي أكار البديل المناسب

أخبار الفن.. رامي جمال يهاجم الإعلام: تجاهلوا ألبومي.. حقيقة ارتباط رانيا منصور بـ شريف سلامة.. محمد رمضان يكشف سبب الهجوم عليه

شاهد | ميدو يكشف عن صورة لـ كرة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

شروط المسح على الجورب عند الوضوء.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. مدينة نويبع.. ملتقى الأشقاء العرب .. صور

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة