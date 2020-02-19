كيف أكفر عن أكثر من يمين .. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خطأ يقع فيه البعض بخصوص كفارة اليمين وهو أنه يكفر عن عدة أيمان بمرة واحدة وهنا نقول إنه في حالة ما إذا كان اليمين في زمن ومكان وعلى شيء مختلف عن اليمين الآخر فيجب ان يكفر عن كل يمين على حده.





وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «كيفية التكفير عن الأيمان المتعددة إيمان لغو وليست منعقدة ؟»، أن من حلف أيمانًا كثيرة وعجز عن حصرها فعليه أن يكفر عن هذه الأيمان حتى يقع فى نفسه أن ذمته قد برأت.





وتابع: فعليه أن يكفر عما يغلب على الظن براءة الذمة به، إذ لا يستطيع غير ذلك، وكفارة اليمين اولا إطعام 10 مساكين ويجوز إعطاء هذه الكفارة لشخص واحد لمدة عشرة أيام كأن تتولى إطعامه على مدار عشرة أيام بأن توفر له وجبة غذائية واحدة عن اليوم الواحد، فإذا لم تستطع ِفعليا أن تطعم فصيام 3 أيام.





كفارة الأيمان المتعددة

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يجب على المسلم عدم الإكثار من الحلف بالله ، لما في ذلك من الجرأة على الله سبحانه وتعالى وعدم هيبته وتعظيمه، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224}، وقال: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}، وجاء ذم كثرة الحلف في قول الله عز وجل: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ {القلم:10}.



وأضاف لـ" صدى البلد" تعليقا على شخص يسأل ماحكم تكرار الحلف بالله في كثير من أمور الحياة فما كفارة ذلك اذا تعدد الحلف؟





حكم حنث اليمين طاعة للأم