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محافظات

تطوير أسطول الخدمات البحرية بميناء دمياط.. صور

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:11 م
تطوير أسطول الخدمات
تطوير أسطول الخدمات البحرية بميناء دمياط
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دمياط- زينب الزغبي
تقوم هيئة ميناء دمياط، بعملية تحديث وتطوير لأسطول الوحدات البحرية المملوكة لها لتقديم خدمات بحرية متطورة وتوافقًا مع متطلبات الموانئ الخضراء.

حيث قام اللواء بحرى  وليد عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة برفع الأعلام على لنش الإرشاد( دمياط الجديدة ) ولنش مكافحة التلوث ( تطهير 4 ) إيذانًا بدخولهما الخدمة ضمن أسطول الوحدات البحرية المملوكة لهيئة الميناء بحضور رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم .

جدير بالذكر أن لنش الإرشاد (دمياط الجديدة) يصل طوله إلى 15.30 متر وبعرض 5.20 متر وبغاطس 1.35 متر ومزود بعدد 2 محرك قدرة 400 حصان للواحد وتبلغ سرعته 20 عقدة وبحمولة 18 طنا.

أما لنش مكافحة التلوث (تطهير 4) يصل طوله إلى 17 متر وبعرض 5 متر وغاطس 1.7 متر ومزود بمحركين قدرة 400 حصان للمحرك الواحد وتبلغ سرعته 12 عقدة ومزود بتانكات تجميع زيوت بسعة 8 طن وونش سطح حمولة 3 أطنان، ومعدات مكافحة التلوث تتمثل فى كاشط زيوت أمامى وحواجز مطاطية وبكرة تخزين وفرد لتلك الحواجز وطلمبات نقل الزيوت .

وأوضح اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس الإدارة أن الوحدتين تم بناؤهما بمعرفة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن وجاء انضمامهما بعد اجتيازهما اختبارات السرعة والتحميل والإبحار بنجاح .
تطوير أسطول الخدمات البحرية بميناء دمياط.. صور
تطوير أسطول الخدمات البحرية بميناء دمياط.. صور
تطوير أسطول الخدمات البحرية بميناء دمياط.. صور
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