رقص وشيشة ولعبة خطيرة.. وقائع مثيرة للجدل في المدارس تشعل فيس بوك.. والتعليم تتخذ إجراءات رسمية للسيطرة على الموقف... تعليم الوادي الجديد: تدابير احترازية لمواجهة الألعاب الخطرة بين الطلاب

شهدت المدارس المصرية أكثر من واقعة أثارت غضب وجدل الرأي العام عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

ففي المنوفية .. شهدت مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات واقعة مشينة، حيث قام الطلاب بالاستماع للأغاني الشعبية داخل الفصل، كما قاموا بتشغيل فيديو لراقصة على الشاشة الالكترونية الموجودة في الفصل .

ففي المنوفية .. شهدت مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات واقعة مشينة، حيث قام الطلاب بالاستماع للأغاني الشعبية داخل الفصل، كما قاموا بتشغيل فيديو لراقصة على الشاشة الالكترونية الموجودة في الفصل .

وبمجرد انتشار الفيديو على فيس بوك .. قررت لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات فصل 22 طالبا 3 أيام ، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، وتم التنبيه على الطلاب أنه في حالة تكرار الواقعة سيتم فصلهم نهائيا، وتمت إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين للتحقيق العاجل في الواقعة.





وقرّر الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية استبعاد مدير المدرسة و5 من المعلمين المشرفين على اليوم الدراسى من إدارة السادات بالمنوفية، عقب انتهاء التحقيقات فى واقعة مشاهدة عدد من طلاب مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات لفيديو راقصة على السبورة الذكية داخل الفصل.





شيشة داخل مدرسة في 6 أكتوبر





كما انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور قيل إنها تم التقاطها من داخل مدرسة الكوثر التابعة لإدارة ٦ أكتوبر التعليمية في الجيزة، وأظهرت هذه الصور وجود شيشة داخل المدرسة.





وكتب ناشر هذه الصور على فيس بوك استغاثة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم ، قال فيها : إلحق يا وزير التعليم !!! .. مدرسة الكوثر بإدارة ٦ أكتوبر التعليمية والتي تم تحويلها حديثا بقرار من مدير مديرية الجيزة التعليمية لمدارس عام وتجريبية، ها هي المدرسة وبها الشيشة علي مكتب المعلم ومعها المعسل المستخدم ، وها هو الفحم يتم تسخينه حتي يقدم في الصورة المطلوبة ، وهاهم الطلاب يتراقصون ومعهم أدوات الموسيقى والبعض يقفزون من الأسوار هربا من اليوم الدراسي ، هل أصبحت المدارس تدار بهذه الطريقة !!! رسالة الي الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لقطاع التعليم العام وشئون المعلمين.





إجراءات رسمية من التعليم للسيطرة على الموقف





وقد علق الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام ، على واقعة الشيشة مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد قائلا: إنه في هذه الواقعة تم تحويل مدرس للتحقيق بسبب واقعة "شرب الشيشة" في أحد فصول مدرسة بمدينة السادس من أكتوبر، وتم إيقاف مدير المدرسة.





وعلق الإعلامي أحمد موسى "إزاي ده حصل والمدرس قاعد في قهوة وغرزة وليس في فصل مدرسي"، ورد رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، قائلا "سينال عقابه".





وعن واقعة فيديو الرقص بمدرسة بالمنوفية، أكد رضا حجازي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم فصل 22 طالبا لمدة 3 أيام ولو تكرر الأمر سيكون الفصل نهائيا".





وتابع رضا حجازي "تعديل لائحة الانضباط لتكون أكثر صرامة بسبب واقعة مدرسة المنوفية، وتم تشغيل الفيديو الراقص داخل الفصل بمدرسة بالمنوفية في وقت الفسحة".





وأكمل رضا حجازي "الطلاب قاموا بتغيير برنامج السبورة الذكية ووضعوا الفيديو الراقص وتشغيل أغاني ركيكة وتحمل كلمات بذيئة سيتعرضون لجزاءات، وتم تحويل مشرف الدور إلى التحقيق".





تشغيل أغنية بنت الجيران في مدرسة في ليبيا





وكان قد شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أمس تداول فيديو يوضح تشغيل اغنية بنت الجيران لحسن شاكوش داخل احدى المدارس وسط رقص وغناء الطالبات على كلماتها التي أثارت الجدل .





ولكن وزارة التربية والتعليم أعلنت أنه بعد التحقق من هذا الفيديو، تبين أن هذا الفيديو لم يتم تصويره في أي مدرسة داخل جمهورية مصر العربية ، ولكنه خاص بإحدى المدارس في ليبيا.





وقد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.





وشددت الوزارة، في خطابها إلي المديريات، بضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.





وأشارت إلى أن ذلك جاء في ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن تلاحظ انتشار بعض الأغاني غير الهادفة ببعض المدارس، والتي تحرض على العنف والسلوك السيئ.





وأكدت الوزارة أن الغناء أداء فني راق يعذب النفوس ويسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغاني أن يتم اختيار الأغاني التي تساهم في تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.





انتشار لعبة خطيرة داخل المدارس المصرية .. والتعليم تتحرك





جدير بالذكر .. لم تتوقف الوقائع المثيرة للجدل في المدارس عند حد الرقص والشيشة .. حيث إنه وصل الأمر إلى حد قيام الطلاب بلعب لعبة خطيرة في المدارس قد تؤدي لكارثة .. حيث ناشد الدكتور هاني الناظر، خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أولياء الأمور والمسؤولين في التعليم بضرورة تحذير الأولاد والبنات في المدارس من لعبة سخيفة في منتهي الخطورة بدأت تنتشر في بعض المدارس في مصر منقولة عن تطبيق اسمه TikTok.





وقال هاني الناظر، إن اللعبة تقوم على استدراج طالبين أو طالبتين زميل ثالث لهما بحجة اللعب معهما من خلال قفزهم جميعًا معًا إلى أعلى وأثناء قفزه يقومان بشنكلته في الهواء فيقع علي ظهره لإضحاك الجميع وهنا الخطورة فقد تحدث وفاة مباشرة نتيجة ارتطام الرأس بشدة على الأرض.





وأضاف هاني الناظر، إلى أن هذه اللعبة بدأت تنتشر بالفعل في بعض المدارس فبرجاء التدخل سريعا لمنع انتشارها.





وعلى الفور .. أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية ، حذرت خلالها من أنه قد ظهرت في الاونة الاخيرة لعبة خطيرة بين طلاب المدارس ، تعتمد على قيام طالبين أو طالبتين بإستدراج زميل لهما ثالث للقفز إلى أعلى وأثناء القفز يقومان بعرقلته ، بهدف التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية مثل تيك توك.



