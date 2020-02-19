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مرأة

بـ الجلد البني.. هند صبري بـ إطلالة تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:45 ص
هند صبرى
هند صبرى
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نهى هجرس
شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند صبري، ترتدي بنطالا جلد باللون البنى، ونسقت معه بلوزة أنيقة باللون الأبيض المطعم بورق الشجار الملون، وانتعلت حذاءً أنيقا بكعب عالٍ باللون البنى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هند صبري، فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه الذى يتناسب مع إطلالتها.

كما تركت شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة لتبرز عن جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات واكتفت بارتداء ساعة اليد لإكمال إطلالتها.
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