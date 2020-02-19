بـ الجلد البني.. هند صبري بـ إطلالة تخطف الأنظار على السوشيال ميديا





وظهرت هند صبري ، ترتدي بنطالا جلد باللون البنى، ونسقت معه بلوزة أنيقة باللون الأبيض المطعم بورق الشجار الملون، وانتعلت حذاءً أنيقا بكعب عالٍ باللون البنى.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت هند صبري ، فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه الذى يتناسب مع إطلالتها.





كما تركت شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة لتبرز عن جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات واكتفت بارتداء ساعة اليد لإكمال إطلالتها.