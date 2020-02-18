بعد صورتها مع محمد رحمو.. هند صبرى: محادثة مهمة عن التمثيل.. فيديو





كتبت معلقة على الصورة " لقد تشرفت وسررت بالتحدث إلى أولئك الممثلين الطموحين فيMrahmostudios بالأمس .. لقد كانت محادثة حقيقية ومفيدة للغاية حول التمثيل ومواضيع أخرى .."





جاءت تعليقات المتابعين لها بالإعجاب كالآتى:





دايما متالقة

ايه الجمال ده

اتشرفنا بوجودك معانا جدا





وبدأت النجمة هند صبري منذ عدة أيام تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد الذي تتقاسم بطولته مع النجم أحمد عز ويكتبه باهر دويدار ويخرجه أحمد علاء وتنتجه سينرجي في خطوة تؤكد عودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية.



نشرت الفنانة هند صبرى، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام للصور والفيديوهات بصحبة محمد رحمو فى استوديو رحمو لتعليم التمثيل والعمل على تقوية أداء الممثلين المبتدئين والذى يقوم باستضافة نجم للحديث عن التمثيل والكثير من المواضيع الأخرى.