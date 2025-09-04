محمد صلاح يخوض مرانا قويا مع المنتخب استعدادا لمواجهة إثيوبيا| صور

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورا جديدة من مران المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم.

ولقي محمد صلاح دعما كبيرا، بعد حصوله على أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

ويخوض منتخب «الفراعنة» مرانه بمعسكره المغلق، استعدادا لمواجهة نظيره الإثيوبى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، باستاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة السابعة، بمنافسات المجموعة الأولى، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر المنتخب الوطنى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ويأتى بوركينا فاسو فى الوصافة بـ11 نقطة، ثم سيراليون ثالثا بـ8 نقاط، وإثيوبيا رابعا بـ 6 نقاط، ويتساوى معه غينيا بيساو فى المركز الخامس برصيد 6 نقاط أيضا، ويتذيل جيبوتى الترتيب بنقطة واحدة، وتتبقى 4 جولات فى التصفيات، تقام فى التوقف الدولى لشهرى سبتمبر وأكتوبر 2025.