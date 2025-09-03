صفحة "منتخب مصر" توجه رسالة خاصة لـ محمد صلاح قبل مواجهة إثيوبيا

وجه الحساب الرسمي لمنتخب مصر رسالة تحفيزية لمحمد صلاح، نجم ليفربول وقائد الفراعنة، قبل مواجهة منتخب إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وكتب الحساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «إنزل صعدنا كأس العالم يا كينج».

ويخوض منتخب «الفراعنة» مرانه فى الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد السلام بمعسكره المغلق، استعدادا لمواجهة نظيره الإثيوبى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، باستاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة السابعة، بمنافسات المجموعة الأولى، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر المنتخب الوطنى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ويأتى بوركينا فاسو فى الوصافة بـ11 نقطة، ثم سيراليون ثالثا بـ8 نقاط، وإثيوبيا رابعا بـ 6 نقاط، ويتساوى معه غينيا بيساو فى المركز الخامس برصيد 6 نقاط أيضا، ويتذيل جيبوتى الترتيب بنقطة واحدة، وتتبقى 4 جولات فى التصفيات، تقام فى التوقف الدولى لشهرى سبتمبر وأكتوبر 2025.