منتخب مصر يشارك في بطولة إفريقيا للمصارعة الشاطئية بمدينة كازابلانكا المغربية

وصل المنتخب المصري للمصارعة إلى المملكة المغربية، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة إفريقيا للمصارعة الشاطئية تحت 17 و20 عامًا، والمقامة بمدينة كازابلانكا خلال الفترة من 2 وحتى 8 سبتمبر الجاري.

ويترأس البعثة الدكتور محمود عكاشة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة، وتضم البعثة الكابتن مصطفى تمام مدرب المنتخب، إلى جانب اللاعبة ملك خالد فهمي (وزن 65 كجم)، واللاعب محمد أحمد صلاح (وزن 70 كجم)، بالإضافة إلى أربعة حكام مصريين يرافقون المنتخب.

يشارك في بطولة إفريقيا 11 دولة، وهي، جنوب أفريقيا، كينيا، كوت ديفوار، غينيا، السنغال، الجزائر، أنجولا، بوروندي، ناميبيا، وزامبيا.

وتعد البطولة محطة مهمة للاعبي المنتخب الوطني، في إطار سعي الاتحاد المصري للمصارعة لتجهيز جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة وحصد الألقاب القارية والدولية.