محافظات

لمدة يومين.. قافلة طبية مجانية بقرية بطيطة بكفر الشيخ

محمود زيدان

شهدت قرية بطيطة التابعة لمركز كفر الشيخ، اليوم انطلاق القافلة الطبية الشاملة، التي تقام على مدار يومين في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً، وضمن سلسلة "القوافل الطبية" المستمرة لخدمة أهالي المحافظة.

تقام القافلة بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وتقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات الصحية من خلال عيادات تخصصية مجهزة، تشمل عيادة الباطنة، وعيادة الأطفال، بالإضافة إلى عيادة النساء والتوليد، فضلاً عن تقديم الاستشارات اللازمة للسيدات في تنظيم الأسرة، إلى جانب مشاركة فعالة من فرق التوعية المجتمعية والمبادرات الرئاسية الصحية المختلفة لرفع الوعي الوقائي لدى الأهالي.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ أن جميع الخدمات الطبية المقدمة مجانية بالكامل، بدءاً من توقيع الكشف الطبي وصولاً إلى صرف الأدوية والعلاجات اللازمة للمرضى من خلال الصيدلية المرافقة للقافلة دون أي رسوم، مؤكدة على جاهزية الأطقم الطبية لاستقبال كافة الحالات خلال فترة التواجد المعلنة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الصحة صحة كفر الشيخ

