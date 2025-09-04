قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لم يتم قيده رسميا.. شوبير يكشف أزمة حمزة علاء مع ناديه الجديد
وزير الري: حريصون على التعاون مع السودان خاصة بمجال المياه
خبير اقتصادي: قادرون على استكمال مسيرتنا الناجحة دون اللجوء لبرنامج جديد مع صندوق النقد
احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟
استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط عراقيل إسرائيلية
عمر متولي يكشف عن الانتماء الكروي للزعيم عادل إمام
روسيا : سنصادر ممتلكات بريطانية وسنعوض ما فقدناه بأراضي أوكرانية
لطلاب المدارس .. ننشر توزيع مناهج العام الدراسي الجديد 2026 جميع الصفوف
مصريات وأجانب.. القبض على 6 فتيات يمارسن الرذيلة داخل نادٍ صحي بمصر الجديدة
حملات على أوكار الكيف .. مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 86 مليون جنيه
وزير الإسكان: تخصيص 568 قطعة لمن تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية في الشروق
الحوثي يستهدف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي
رياضة

إسبانيا تستهل مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة بلغاريا

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

يحل منتخب إسبانيا ضيفًا ثقيلًا على نظيره البلغاري، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة إسبانيا وبلغاريا في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ فاسيل ليفسكي”.

إسبانيا ضد بلغاريا

ويستهدف منتخب إسبانيا بقيادة مدربه لويس دي لافوينتي، تحقيق انطلاقة قوية في تصفيات كأس العالم بالفوز على بلغاريا وتصدر المجموعة الخامسة مبكرًا.

وتضم المجموعة الخامسة كل من: إسبانيا وبلغاريا وتركيا وجورجيا.
وجاءت قائمة إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال)، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد).

خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، مارك كوكوريلا (تشيلسي)، بيدرو بورو (توتنهام)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن)، روبن لو نورماند (أتلتيكو مدريد)، باو كوبارسي (برشلونة)، داني فيفيان (أتليتك بيلباو)، دين هويسين (ريال مدريد).
خط الوسط: بيدري جونزاليس (برشلونة)، مارتن زوبيميندي (أرسنال)، ميكيل ميرينو (أرسنال)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، رودري هيرنانديز (مانشستر سيتي)، جافي بايز (برشلونة)، فيرمين لوبيز (برشلونة).
خط الهجوم: ألفارو موراتا (كومو)، لامين يامال (برشلونة)، خيسوس رودريجيز (كومو)، داني أولمو (برشلونة)، فيران توريس (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتليتك بلباو)، يريمي بينو (فياريال)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد).

في المقابل، يتسلح منتخب بلغاريا بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة مدوية بالفوز على الماتادور الإسباني، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

إسبانيا بلغاريا كأس العالم مباراة إسبانيا وبلغاريا لويس دي لافوينتي

