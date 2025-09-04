إسبانيا تستهل مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة بلغاريا

يحل منتخب إسبانيا ضيفًا ثقيلًا على نظيره البلغاري، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة إسبانيا وبلغاريا في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ فاسيل ليفسكي”.

إسبانيا ضد بلغاريا

ويستهدف منتخب إسبانيا بقيادة مدربه لويس دي لافوينتي، تحقيق انطلاقة قوية في تصفيات كأس العالم بالفوز على بلغاريا وتصدر المجموعة الخامسة مبكرًا.

وتضم المجموعة الخامسة كل من: إسبانيا وبلغاريا وتركيا وجورجيا.

وجاءت قائمة إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال)، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد).

خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، مارك كوكوريلا (تشيلسي)، بيدرو بورو (توتنهام)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن)، روبن لو نورماند (أتلتيكو مدريد)، باو كوبارسي (برشلونة)، داني فيفيان (أتليتك بيلباو)، دين هويسين (ريال مدريد).

خط الوسط: بيدري جونزاليس (برشلونة)، مارتن زوبيميندي (أرسنال)، ميكيل ميرينو (أرسنال)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، رودري هيرنانديز (مانشستر سيتي)، جافي بايز (برشلونة)، فيرمين لوبيز (برشلونة).

خط الهجوم: ألفارو موراتا (كومو)، لامين يامال (برشلونة)، خيسوس رودريجيز (كومو)، داني أولمو (برشلونة)، فيران توريس (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتليتك بلباو)، يريمي بينو (فياريال)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد).

في المقابل، يتسلح منتخب بلغاريا بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة مدوية بالفوز على الماتادور الإسباني، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.