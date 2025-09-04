موعد مباراة المنتخب وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

يواجه منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن نظيره الإثيوبي على استاد القاهرة، في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم.

وتقام مباراة مصر وإثيوبيا في العاشرة مساء غدا الجمعة 5 سبتمبر على استاد القاهرة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي - رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار- حسام عبد المجيد--محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي محمد - وأسامة فيصل.

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولي برصيد 16 نقطة، يليه بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ويحل سيراليون ثالثا برصيد 8 نقاط، وأثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وغينيا بيساو خامسا بنفس الرصيد، بينما تحل جيبوتي في المركز السادس والأخير برصيد نقطة وحيدة.