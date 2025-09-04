قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لم يتم قيده رسميا.. شوبير يكشف أزمة حمزة علاء مع ناديه الجديد
وزير الري: حريصون على التعاون مع السودان خاصة بمجال المياه
خبير اقتصادي: قادرون على استكمال مسيرتنا الناجحة دون اللجوء لبرنامج جديد مع صندوق النقد
احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟
استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط عراقيل إسرائيلية
عمر متولي يكشف عن الانتماء الكروي للزعيم عادل إمام
روسيا : سنصادر ممتلكات بريطانية وسنعوض ما فقدناه بأراضي أوكرانية
لطلاب المدارس .. ننشر توزيع مناهج العام الدراسي الجديد 2026 جميع الصفوف
مصريات وأجانب.. القبض على 6 فتيات يمارسن الرذيلة داخل نادٍ صحي بمصر الجديدة
حملات على أوكار الكيف .. مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 86 مليون جنيه
وزير الإسكان: تخصيص 568 قطعة لمن تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية في الشروق
الحوثي يستهدف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي
توك شو

استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط عراقيل إسرائيلية

منار عبد العظيم

أكد محمد عبيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير من معبر رفح، استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة رغم العراقيل الإسرائيلية التي تعيق تسليم العديد من الشحنات.

قافلة "زاد العزة 30" تصل إلى غزة

وأفاد عبيد بأن الفوج الخامس والأخير من قافلة "زاد العزة 30" وصل صباح اليوم، الخميس، عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، حاملاً عشرات الشاحنات التي تحتوي على كميات ضخمة من المساعدات الغذائية، الإنسانية والطبية، التي تم جمعها من جهات مختلفة.

تأخيرات بسبب التفتيش الإسرائيلي المشدد

وأوضح أن الشاحنات، بعد وصولها إلى مدينة العريش، توجهت إلى معبر رفح ومنها إلى معبر كرم أبو سالم، حيث يخضع بعضها لتفتيش وتدقيق إسرائيلي مشدد، ما يسبب تأخيرات في دخول المساعدات إلى جنوب القطاع.

كما تطرقت القافلة إلى مجموعة من المواد الطبية والإنسانية الأساسية، حيث تضمنت 24 شاحنة محمّلة بمعدات طبية متقدمة مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة شفط وأجهزة أكسجين، بالإضافة إلى أسرة العناية المركزة وكراسي متحركة للمصابين في قطاع غزة.

مساعدات صحية وشخصية مخصصة للنساء

دخلت ضمن القافلة أيضًا شحنات تحتوي على أدوية متنوعة لعلاج نزلات البرد والسكري وأدوية التخدير، بالإضافة إلى مستلزمات طبية أخرى. 

جدير بالذكر أن القافلة حملت ست شاحنات خاصة بمستلزمات النساء الشخصية مثل الفوط الصحية، والسجادات، والملابس الداخلية، وهي مساعدات لم تدخل في الأيام السابقة.

