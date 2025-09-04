احترس إن كنت منهم.. أشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد

في يوم الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، يتسابق الكثيرون لشراء وتناول حلوى المولد الشهية التي تعد من أبرز العادات المرتبطة بهذه المناسبة.

أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد

وعلى الرغم من أنها تحتوي على المكسرات المفيدة، إلا أن ارتفاع نسبة السكريات داخلها يجعلها غير مناسبة لبعض الفئات التي قد تُعرضها لمضاعفات صحية خطيرة.

وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه لا ينبغي الإفراط في تناول حلوى المولد سواء للأصحاء أو المرضى، محذرًا من خطورة استهلاكها لبعض الأشخاص، ومن أبرزهم:

ـ النحفاء:

بعكس الشائع، لا يجب على النحفاء الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكر مثل حلوى المولد. يُفضل اختيار الأنواع المصنوعة بعسل النحل أو الخالية من السكر الأبيض، مع الاكتفاء بقطعتين صغيرتين بعد الوجبات أو كوجبة خفيفة بين الوجبات.

ـ البدناء:

وينصح القيعي الأشخاص الذين يعانون من السمنة بالاكتفاء بقطعة صغيرة من حلوى المولد مرة أو مرتين أسبوعيًا فقط، مع اختيار الأصناف قليلة السكر والمصنوعة من المكسرات، والابتعاد عن الحلويات المليئة بالسكر مثل الملبن.

ـ الأطفال ومرضى حساسية المكسرات:

ويحذر من تناول الأطفال لحلوى المولد بكثرة، خصوصًا مرضى الحساسية تجاه المكسرات مثل الفول السوداني، حيث قد تسبب لهم مشكلات صحية خطيرة.

ـ مرضى السكري:

وأوضح القيعي أن تناول حلوى المولد قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ما يعرض مرضى السكري لمضاعفات خطيرة. لذا يجب عليهم الاكتفاء بقطعة صغيرة في الصباح مرة واحدة فقط، والابتعاد تمامًا عن الملبن.

ـ مرضى السرطان:

وشدد على أن مرضى السرطان ممنوعون من تناول حلوى المولد، لأن الخلايا السرطانية تتغذى على السكريات، ما قد يزيد من حدة المرض.

نصائح لتناول حلوى المولد بأمان

ـ الاعتدال في الكمية وعدم الإفراط.

ـ اختيار الأنواع المصنوعة من المكسرات وقليلة السكر.

ـ تجنب تقديمها للأطفال بكثرة.

ـ لمرضى الأمراض المزمنة، يفضل استشارة الطبيب قبل تناولها.

ورغم أن حلوى المولد من أبرز مظاهر الاحتفال بـ المولد النبوي، إلا أن الأطباء يؤكدون أن الاعتدال في تناولها هو الحل لتجنب أضرارها الصحية.

وهناك فئات محددة يجب أن تتجنب تناول حلوى المولد تمامًا مثل مرضى السكري، مرضى السرطان، الأطفال، النحفاء والبدناء، وذلك حفاظًا على الصحة العامة.