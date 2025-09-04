قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بأسوان
سم قاتل.. جمال شعبان يحذر من الإسراف في تناول حلويات المولد النبوي
المولد النبوي.. دار الإفتاء توضح هل احتفلت زوجات الرسول والصحابة به؟
بقوة 5.9 درجة .. زلزال قوي يضرب الأرجنتين
الإمارات تحذر من خطورة الاستيطان الإسرائيلي على مستقبل اتفاقات التطبيع
أمطار غزيرة وتحذيرات من الفيضانات.. إعصار لورينا يضع هذه المنطق في حالة تأهب
احترس إن كنت منهم.. أشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد
شاركها مع أحبابك.. رسائل تهنئة المولد النبوي2025
تم تطبيقها بمصر.. فوائد وكيفية استخدام الريبوتات فى صناعة الألبان؟
أقدم جينوم بشري يكشف أسرارًا جديدة عن أصول المصريين قبل 4500 عام
تحطم طائرة روسية في مقاطعة ريازان ووفاة الطيار
بالصور

احترس إن كنت منهم.. أشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد

آية التيجي

في يوم الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، يتسابق الكثيرون لشراء وتناول حلوى المولد الشهية التي تعد من أبرز العادات المرتبطة بهذه المناسبة.

وعلى الرغم من أنها تحتوي على المكسرات المفيدة، إلا أن ارتفاع نسبة السكريات داخلها يجعلها غير مناسبة لبعض الفئات التي قد تُعرضها لمضاعفات صحية خطيرة.

وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه لا ينبغي الإفراط في تناول حلوى المولد سواء للأصحاء أو المرضى، محذرًا من خطورة استهلاكها لبعض الأشخاص، ومن أبرزهم:

ـ النحفاء: 

بعكس الشائع، لا يجب على النحفاء الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكر مثل حلوى المولد. يُفضل اختيار الأنواع المصنوعة بعسل النحل أو الخالية من السكر الأبيض، مع الاكتفاء بقطعتين صغيرتين بعد الوجبات أو كوجبة خفيفة بين الوجبات.

ـ البدناء: 

وينصح القيعي الأشخاص الذين يعانون من السمنة بالاكتفاء بقطعة صغيرة من حلوى المولد مرة أو مرتين أسبوعيًا فقط، مع اختيار الأصناف قليلة السكر والمصنوعة من المكسرات، والابتعاد عن الحلويات المليئة بالسكر مثل الملبن.

ـ الأطفال ومرضى حساسية المكسرات:

ويحذر من تناول الأطفال لحلوى المولد بكثرة، خصوصًا مرضى الحساسية تجاه المكسرات مثل الفول السوداني، حيث قد تسبب لهم مشكلات صحية خطيرة.

ـ مرضى السكري:

وأوضح القيعي أن تناول حلوى المولد قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ما يعرض مرضى السكري لمضاعفات خطيرة. لذا يجب عليهم الاكتفاء بقطعة صغيرة في الصباح مرة واحدة فقط، والابتعاد تمامًا عن الملبن.

ـ مرضى السرطان: 

وشدد على أن مرضى السرطان ممنوعون من تناول حلوى المولد، لأن الخلايا السرطانية تتغذى على السكريات، ما قد يزيد من حدة المرض.

نصائح لتناول حلوى المولد بأمان

ـ الاعتدال في الكمية وعدم الإفراط.

ـ اختيار الأنواع المصنوعة من المكسرات وقليلة السكر.

ـ تجنب تقديمها للأطفال بكثرة.

ـ لمرضى الأمراض المزمنة، يفضل استشارة الطبيب قبل تناولها.

ورغم أن حلوى المولد من أبرز مظاهر الاحتفال بـ المولد النبوي، إلا أن الأطباء يؤكدون أن الاعتدال في تناولها هو الحل لتجنب أضرارها الصحية. 

وهناك فئات محددة يجب أن تتجنب تناول حلوى المولد تمامًا مثل مرضى السكري، مرضى السرطان، الأطفال، النحفاء والبدناء، وذلك حفاظًا على الصحة العامة.

شاركها مع أحبابك.. رسائل تهنئة المولد النبوي2025

احترس إن كنت منهم.. أشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية

دراسة صادمة .. بعض الفواكه تضر صحة الأسنان أكثر مما تعتقد

