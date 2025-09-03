دراسة تثير الجدل: نوع من الفيتامينات يُؤخّر الشيخوخة لسنوات

كشفت دراسة حديثة من جامعة أوغوستا الأمريكية أن تناول مُكملات فيتامين د بجرعات يومية قد يساعد في إبطاء عملية الشيخوخة، مما يعزز فرص التمتع بصحة جيدة لفترة أطول.

فيتامين د يساعد على تأخير عملية الشيخوخة

ووفقًا لموقع Medical Xpress، فإن الباحثين وجدوا أن تناول 2000 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا يساعد على حماية التيلوميرات، وهي الأغطية التي تحافظ على الحمض النووي في الكروموسومات من التلف عند انقسام الخلايا.

وأضاف الباحثون، إلى أنه مع تقصير هذه التيلوميرات مع التقدم في العمر، تفقد الخلايا قدرتها على الانقسام وتموت في النهاية، وهو ما يرتبط بظهور أمراض الشيخوخة مثل السرطان، أمراض القلب، والتهاب المفاصل العظمي.

العوامل التي تسرّع الشيخوخة

ويشير العلماء إلى أن التدخين، التوتر المزمن، الاكتئاب، والالتهابات الداخلية كلها عوامل تُسرّع من تقصير التيلوميرات، وبالتالي تُعجّل من مظاهر الشيخوخة.

أهمية فيتامين د لصحة الجسم

ـ يساعد على امتصاص الكالسيوم ودعم صحة العظام.

ـ يقوي جهاز المناعة ويقلل من التهابات الجهاز التنفسي.

ـ قد يقي من أمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد، الذئبة، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

الجرعة المثالية من فيتامين د

وأستخدمت الدراسة 2000 وحدة دولية يوميًا، وهي أعلى بكثير من الجرعات الموصى بها حاليًا (600 وحدة لمن هم دون السبعين، و800 وحدة لكبار السن).

وبعض الأبحاث تشير إلى أن 400 وحدة يوميًا فقط قد تكون كافية للوقاية من نزلات البرد.

وتختلف الجرعة المناسبة حسب الحالة الفردية، مستويات فيتامين د في الدم، النظام الغذائي، والتعرض لأشعة الشمس.

ورغم أن النتائج واعدة وتُظهر أن فيتامين د قد يبطئ الشيخوخة عبر دعم صحة التيلوميرات، إلا أن الخبراء ينصحون بالتركيز على أساسيات نمط الحياة الصحي مثل: التغذية المتوازنة، ممارسة الرياضة، النوم الجيد، تجنب التدخين، والسيطرة على التوتر، باعتبارها أفضل الطرق الطبيعية لدعم الشيخوخة الصحية.