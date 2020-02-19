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رياضة

انسي يا فضل.. مرتضى منصور يعلن عدم خوض مباراة القمة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:15 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
وجَّه مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، رسالة إلى محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة المؤجلة، والمقرّر إقامتها يوم 24 فبراير الجاري، في الدوري الممتاز.
وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة "الزمالك" أن الفريق لن يخوض مباراة القمة أيا كانت الأسباب، مشددًا على أن الفريق عانى من ضغط شديد في المباريات، ويجب أن يحصل على راحة. 

وأضاف مرتضى منصور، موجهًا رسالة لـ "فضل": "لن نخوض المباراة غصب عننا.. انسى يا فضل".

وتابع مرتضى منصور أن الزمالك سينتهي من مباراة السوبر المصري ويعود في اليوم التالي ولن يتبقى سوى يوم على مباراة القمة، لافتا إلى أن الفريق بعد ذلك لديه مواجهة مهمة أمام الترجي الذي يرغب في رد اعتباره- بعد خسارته السوبر الإفريقي- في مباراة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وأكمل مرتضى منصور أن الأهلي أيضًا لديه مواجهة صعبة أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ويجب أن يكون على استعداد جيد لها.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي، غدًا الخميس، على استاد محمد بن زايد في مباراة السوبر المصري على أن يلتقيا مجددًا يوم 24 لخوض مباراة القمة بالدوري الممتاز.

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