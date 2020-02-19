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حكومة غير ورقية.. الاتصالات تكشف تفاصيل إطلاق 4 خدمات إلكترونية قريبا.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:21 ص
التحول الرقمى
التحول الرقمى
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آيات أحمد
كشف نائب وزير الاتصالات، خالد العطار، تفاصيل إطلاق 4 خدمات إلكترونية قريبا ضمن استراتيجية مصر الرقمية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 5 محاور أساسية للتحول الرقمي بدايتهم عمل تغيير مؤسسي وعمل تدريبات لكل المتعاميلن فى الصناعة.

وأضاف نائب وزير الاتصالات، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن هناك جزءا يتعلق بالتخلص الآمن من الأجهزة الإلكترونية، وجزء خاص بالتطبيقات وربط الحكومة كلها ببعض من خلال تبادل البيانات للتسهيل على المواطنين.

وتابع أن التحول الرقمي سيسهل فى حياة المواطن وسيعمل على التنمية الاقتصادية والمجتمعية من خلال استخدام تكنولجيا المعلومات، مضيفًا أنه تم تجهيز 70 قاعدة بيانات للدولة المصرية لتقديم خدمة للمواطنين.


وأشار إلى أن قواعد البيانات بنيت على مدار السنوات الماضية وربط قواعد البيانات، مؤكدًا أن الدولة كلها معنية بالتحول الرقمى وليس وزارة الاتصالات فقط، موضحًا أنه سيتم تدريب الموظفين من خلال وحدات التحول الرقمى لكى يكون هناك كفاءات متدربة على أعلى مستوى داخل الحكومة.

وأضاف أن المنتقلين للعاصمة الإدارية سيتم تدريبهم على أعلى مستوى وعددهم 50 ألف، لأنهم سيتحولوا إلى حكومة غير ورقية، بالإضافة إلى التدريب فى مختلف المحافظات للموظفين.
 

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