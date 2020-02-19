لمقدم سيارة.. موظف يستولى على 70 ألف جنيه من شركة صرافة بمصر الجديدة

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على مواطن لاتهامه بالاستيلاء على 70 ألف جنيه من داخل شركة صرافة بمصر الجديدة من أجل دفع مقدم سيارة، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.





تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من موظفة بشركة للصرافة والمدير التنفيذي لذات الشركة بتضررهما من موظف بالمعاش لقيامه بالحضور لمقر الشركة عملهما، وطلبه من الأولى استبدال مبلغ مالي 17 ألف ريال سعودي للعملة المصرية، إلا أنه تمكن من مغافلتها والاستيلاء على مبلغ مالي 70 ألف جنيه مصري ( قيمة تغيير العملة ) دون تسليمها المبلغ المالي حوزته ولاذ بالفرار.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه.





واعترف بارتكاب الواقعة تم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 17 ألف ريال سعودي وأقر بإنفاقه المبلغ المُستولى عليه ودفعه كمقدم لشراء سيارة ( تم التحفظ عليها ) وتولت النيابة العامة التحقيق.



