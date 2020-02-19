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فن

عملة نادرة.. شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ نور خطاب

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نشرت الفنانة الاستعراضيه شيريهان صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت شيريهان في الصورة برفقة الكابتن نور خطاب ، وعلقت قائلة: "مثال رائع لكل شاب مصري ، إنسان مجتهد "مثال رائع لكل شاب طامح لتحقيق الهدف والحلم والقرار إليه بمنتهى النجاح.. لا تتغير أبدًا !! بل يزداد جمالًا وخُلُقًا ، مثل الذهب الصافي والعملة النادرة التي تزداد قيمتها مع مرور الوقت والزمن".

وأضافت شيريهان: "نور خطاب لا أعلم ماذا عنك اليوم؟ فخورة وكل يوم تزداد ثقتي بك.. شكرا نور خطاب ليس فقط لما تقدمه من عمل رائع لي، بل شكرا على ما قدمته أنت لنفسك ولأسرتك وعملك وجميع من تعامل معك وما حققته وتحققه وستحققه في المستقبل وبنجاح إن شاء الله .. بالتوفيق دائما فأنت تستحق وحقًا "من جد وجد"

وتفاعل مع الصورة عدد من محبي شيريهان وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي : "جميلة الجميلات"، " أنت اللي جميله قوي قلبا وقالبا" ،" يا حبيبتنا يا ست الكل"،" انتي رائعه ربنا يديكي الصحه والعافيه يا اغلى واحلى انسانه"،" انتي بجد رائعه يا حبيبة القلب منورة الدنيا".

كانت شيريهان ابتعدت عن العمل الفني منذ سنوات لأسباب صحية قبل أن تعود وتوقع عقدا مع "العدل جروب" لتقديم عروض مسرحية جديدة، لكنها لم تظهر للنور حتى الان.
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‎‏‎مثال رائع لكل شاب مصري، إنسان مجتهد "قولًا فعلًا عملًا أمانةً وضميرًا" .. مثال جميل لكل شاب طامح لتحقيق الهدف والحلم والوصول إليه بمنتهى النجاح. تعاملي معه كان منذ فترة طويلة والحقيقة انه لا يتغير أبدًا!! بل يزداد جمالًا وخُلُقًا، مثل الذهب الصافي والعملة النادرة التي تزداد قيمتها مع مرور الوقت والزمن. شاهدته وهو يبني نفسه بنفسه من الصفر وكان عنده حلم رائع، الأهم من الحلم إنه كان يصدق حلمه ويعمل على تحقيقه ويعلم كيف يستطيع جعله حقيقة ناجحة ثابتة.. ‎أنا شخصيًا عاصرت وشاهدت صعوبات له كثيرة وكبيرة وشاهدته أيضًا وهو يتغلب ويتفوق على عليها بالإبتسامة والعمل والصبر والإجتهاد والعزيمة والتوكل على الله .. ‎‏‎نور خطاب لا أعلم لماذا اليوم ولكن شعرت إنه حقه عليا أن أشهد له بمدى سعادتي به وبما وصل إليه وأقول له أنا فخورة بك يا نور جدا جدا جدا .. فخورة على جميع المستويات إنسانيا عمليًا و ك شاب و مواطن مصري رائع .. فخورة وكل يوم تزداد ثقتي بك .. ‎شكرًا #نور_خطاب ليس فقط لما تقدمه من عمل رائع لي، بل شكرًا على ما قدمته أنت لنفسك ولأسرتك وعملك وجميع من تعامل معك وما حققته وتحققه وستحققه في المستقبل وبنجاح إن شاء الله.. ‎بالتوفيق دائمًا فأنت تستحق وحقًا "من جد وجد". #شريهان @nourkhatabfitness @fithubegypt

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