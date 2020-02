عملة نادرة.. شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ نور خطاب

View this post on Instagram

‎‏‎مثال رائع لكل شاب مصري، إنسان مجتهد "قولًا فعلًا عملًا أمانةً وضميرًا" .. مثال جميل لكل شاب طامح لتحقيق الهدف والحلم والوصول إليه بمنتهى النجاح. تعاملي معه كان منذ فترة طويلة والحقيقة انه لا يتغير أبدًا!! بل يزداد جمالًا وخُلُقًا، مثل الذهب الصافي والعملة النادرة التي تزداد قيمتها مع مرور الوقت والزمن. شاهدته وهو يبني نفسه بنفسه من الصفر وكان عنده حلم رائع، الأهم من الحلم إنه كان يصدق حلمه ويعمل على تحقيقه ويعلم كيف يستطيع جعله حقيقة ناجحة ثابتة.. ‎أنا شخصيًا عاصرت وشاهدت صعوبات له كثيرة وكبيرة وشاهدته أيضًا وهو يتغلب ويتفوق على عليها بالإبتسامة والعمل والصبر والإجتهاد والعزيمة والتوكل على الله .. ‎‏‎نور خطاب لا أعلم لماذا اليوم ولكن شعرت إنه حقه عليا أن أشهد له بمدى سعادتي به وبما وصل إليه وأقول له أنا فخورة بك يا نور جدا جدا جدا .. فخورة على جميع المستويات إنسانيا عمليًا و ك شاب و مواطن مصري رائع .. فخورة وكل يوم تزداد ثقتي بك .. ‎شكرًا #نور_خطاب ليس فقط لما تقدمه من عمل رائع لي، بل شكرًا على ما قدمته أنت لنفسك ولأسرتك وعملك وجميع من تعامل معك وما حققته وتحققه وستحققه في المستقبل وبنجاح إن شاء الله.. ‎بالتوفيق دائمًا فأنت تستحق وحقًا "من جد وجد". #شريهان @nourkhatabfitness @fithubegypt