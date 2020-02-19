بعد منع المهرجانات.. طارق الشناوى: عبد الوهاب وسيد درويش ومحمد فوزى قدموا أغانى فيها كلمات مبتذلة





وأبدى طارق الشناوي فى تصريح لـ صدى البلد اندهاشه من الاعتراضات التى وجهها هانى شاكر إلى أغنية بنت الجيران للمطرب حسن شاكوش، لأنه ذكر فيها كلمة "خمور وحشيش"، متسائلا: "لماذا لم تعترض النقابة على كلمات أغنية شهيرة للفنان الكبير الموسيقار محمد عبد الوهاب عندما قال "الدنيا سيجارة وكأس"، وأغنية أخرى تقول كلماتها "فيك عشرة كوتشينة فى البلكونة لاعبنى عشرة انما برهان".





وأضاف طارق : "لم يكن محمد عبد الوهاب وحده الذى يغنى مثل هذه الأغاني بل أيضا الفنان الكبير الراحل سيد درويش الذى قدم أغنية تقول كلماتها "شفتى بتكلنى انا فى عرضك خليها تسلم على خدك" وكذلك الفنان محمد فوزى الذى لحن أغنية "يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى" فهى كانت تحتوى على مقطع يقول "حبيبى قاعد فى الموسكى وانا بشرب الوسكى" وتم تغييرها إلى "البيبسى".





وتابع طارق الشناوى قائلا: "إذا كانت الأزمة في الغناء باستاد القاهرة فاتصور أنه ليس مكانا مقدسا مخصصا للطقوس الدينية، ولذلك فإن كل الأنماط يمكن أن تغنى فى هذه الأماكن دون أزمة".