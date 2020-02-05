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طارق الشناوي: أعمال نادية لطفي السينمائية وضعتها على القمة.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:03 ص
الفنانة الراحلة نادية
الفنانة الراحلة نادية لطفي
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محمود محسن
أكد طارق الشناوي الناقد الفني أن الفنانة الراحلة نادية لطفي كانت آخر رئيسة "لجمعية الحمير" مؤكدا أن تلك الجمعية كانت بداية نشأتها خلال فترة الثلاثينيات من القرن الماضي ولم تكن حينها الفنانة الراحلة نادية لطفي تتولى رئاستها. 

وأضاف الشناوي خلال وجوده ضيفا ببرنامج كل يوم عبر فضائية on e أن زكي طليمات مؤسس تلك الجمعية قد شارك الفنانة نادية لطفي في فيلم "الناصر صلاح الدين" خلال فترة الستينيات وتابع الفنانة الراحلة نادية لطفي ووجدها مجتهدة بشكل كبير في عملها وأطلق عليها "حمارة شغل وعطاء".

وتابع الناقد الفني أن طليمات أطلق في البداية على الفنانة الراحلة لقب "حدوة" وزادت ألقابها شيئا فشيئا إلى أن وصلت لمنصب نائب رئيس الجمعية. 

وأشار الناقد الفني طارق الشناوي أن الفنانة الراحلة نادية لطفي تمثل حالة إبداعية إنسانية مؤكدا اذا كانت أعمالها السينمائية وضعتها على القمة بأفلامها العظيمة.

وقال الناقد الفني إن فلا يوجد فنان من الجيل الحالي لديه إحساس بان نادية لطفي نموذج ولكن يظل فكرة المثال الذي يحتذي به
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