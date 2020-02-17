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فن

تامر حسين : قرار هاني شاكر يرتقي بالذوق العام..والمصنفات الفنية هى الحل

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:19 م
تامر حسين
تامر حسين
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شروق ابراهيم
علق الشاعر تامر حسين على قرار منع الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين لمطربي المهرجانات من الغناء ، والذي أثار حالة من الجدل وتسبب في انقسام الآراء بين مؤيد ومعارض. 

وقال تامر حسين في تصريح خاص لـ صدى البلد : أتفهم جيدا قرار الفنان هاني شاكر وهو يهدف أن نتكاتف جميعا كي نرتقي بالذوق العام ".

وأضاف تامر حسين: "لكن من وجهة نظري كان عليه احتضان مطربي المهرجانات والتفاهم معهم وأن يتم تقنين الأزمة من خلال المصنفات الفنية لمنع كلمات مثل اشرب خمور وحشيش من تقديمها في الأغاني او وجود أي كلمات تشجع على تناول المخدرات وما شابه ذلك لأن هذا ما يسمى السم في العسل".

وأشار تامر حسين: "ربما هؤلاء المطربون ليس لديهم الوعي الكافي لذلك أفضل الحديث معهم واللجوء لأسلوب التفاهم لأن بهذا القرار الصارم قد يكسبوا تعاطف الناس ويقدمون أغاني أسوأ مما يقدمونه قبل قرار منعهم من الغناء ". 

وأكد تامر حسين :"وفي نفس الوقت أنا ضد الذين يستخدمون الألفاظ البذيئة أو المصطلحات السيئة ومع منعهم من الغناء ولكن لا يود مانع من تواجد مطربو مهرجانات يقدمون أهداف برسائل هامة". 

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