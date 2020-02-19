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محافظات

قرارات رادعة.. إيقاف 5 معلمين عن العمل وإحالتهم للتحقيق بمدرسة الشيشة في 6 أكتوبر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:13 م
الشيشة
الشيشة
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محمد الصاحي
قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إيقاف 4 معلمين وعامل ومعلمة اقتصاد منزلي، عن العمل واحالتهم إلى التحقيق بمدرسة الكوثر التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية على خلفية انتشار صور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قيل إنها تم التقاطها من داخل مدرسة الكوثر التابعة لإدارة ٦ اكتوبر التعليمية في الجيزة، وأظهرت هذه الصور وجود شيشة داخل المدرسة.


وكتب ناشر  الصور على فيس بوك استغاثة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم  والدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم ، قال فيها : إلحق يا وزير التعليم !!!  .. مدرسة الكوثر  بإدارة ٦ أكتوبر التعليمية والتي تم تحويلها حديثا بقرار من مدير مديرية الجيزة التعليمية لمدارس عام وتجريبية  ، ها هي  المدرسة وبها الشيشة علي مكتب المعلم ومعها المعسل المستخدم  ، و ها هو الفحم يتم تسخينه  حتي يقدم في الصورة المطلوبة ، وهاهم الطلاب يتراقصون ومعهم أدوات الموسيقى والبعض يقفزون من الأسوار هربا من اليوم الدراسي ، هل أصبحت المدارس تدار بهذه الطريقة !!! رسالة الي الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لقطاع التعليم العام وشئون المعلمين.


ومن جانبه .. قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام في تصريح خاص لموقع صدى البلد : لقد تم تحويل هذه الواقعة للشئون القانونية للتأكد من مدى صحتها.


وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في هذه الواقعة حال التأكد من صحة وقوعها داخل المدرسة المذكورة.

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