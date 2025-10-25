قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سويلم: إدارة الموارد المائية أصبحت نموذجاً في دعم الاقتصاد الوطني
50 نسخة حول العالم.. قدرات قوية لأسطورة لامبورجيني ميورا | صور
تحطم جزئى بمقدمة الباخرة.. ولجنة لمعاينة كوبري كلابشة فى اسوان
تحطم مقدمة باخرة لاصطدامها بمحور كوبري كلابشة في اسوان
إسلام صادق ينتقد استمرار فيريرا في الزمالك : قدرات فنيه ضعيفة
دميترييف : لقاء بوتين وترامب سيُعقد في وقت لاحق
قوات الاحتلال تتوغل داخل الأراضي السورية عبر قرى ريف القنيطرة
الغندور يفتح النار على مدرب الزمالك: بيعاند الجمهور ولا يليق بالنادي
شاهد .. اصطدام باخرة بكوبرى فى أسوان دون إصابات أو خسائر بالارواح
ضياء السيد: دفاع الأهلي فيه كوارث.. وحظوظ السوبر متساوية
4 أذكار تغفر الذنوب ولو كانت مثل الجبال.. داوم عليها
رياضة

تعليق مفاجئ من إمام عاشور بعد تحليل فيروس A .. ماذا قال؟

إمام عاشور
إمام عاشور
ميرنا محمود

نشر نجم الاهلي إمام عاشور رسالة مفاجئة بعد خضوعه لتحليل فحص طبي دقيق لحسم  حالته الصحية بعدما خضع لبرنامج علاجي منذ إصابته بفيروس A.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى الحمد لله».

ويخضع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، لفحص طبي دقيق خلال الساعات القادمة للوقوف على تطورات حالته الصحية بعدما خضع لبرنامج علاجي منذ إصابته بفيروس A.


ويتابع الجهاز الطبي للأهلي حالة اللاعب بشكل يومي ومراجعته في البرنامج الغذائي والعلاجي الذي تم وضعه للاعب منذ إصابته، مع منحه بعض النصائح الخاصة بضرورة الراحة التامة وعدم بذل أي مجهود لتجنب أي مضاعفات قد تحدث للاعب.

وفي الساعات الماضية طلب اللاعب من الجهاز الفني العودة للتدريبات من أجل استعادة لياقته البدنية والفنية للحاق بالسوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر المقبل، الأمر الذي قوبل بالرفض التام لعدم اكتمال شفاء اللاعب.

وعلى صعيد آخر، يستعد الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يسعى الأهلي خلالها لحسم التأهل بعدما تمكن من الفوز على الفريق البوروندي بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي.

إمام عاشور حاله إمام عاشور تطورات حاله إمام عاشور الاهلي

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

برج الثور حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ركز على خطواتك الصغيرة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..افتح عقلك لتجارب جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

