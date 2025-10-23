قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
رياضة

إمام عاشور يخضع لفحوصات طبية لتحديد موعد عودته للأهلي

يمنى عبد الظاهر

يخضع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، لفحص طبي دقيق خلال الساعات القادمة للوقوف على تطورات حالته الصحية بعدما خضع لبرنامج علاجي منذ إصابته بفيروس A.

ويتابع الجهاز الطبي للأهلي حالة اللاعب بشكل يومي ومراجعته في البرنامج الغذائي والعلاجي الذي تم وضعه للاعب منذ إصابته، مع منحه بعض النصائح الخاصة بضرورة الراحة التامة وعدم بذل أي مجهود لتجنب أي مضاعفات قد تحدث للاعب.

وفي الساعات الماضية طلب اللاعب من الجهاز الفني العودة للتدريبات من أجل استعادة لياقته البدنية والفنية للحاق بالسوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر المقبل، الأمر الذي قوبل بالرفض التام لعدم اكتمال شفاء اللاعب.

وعلى صعيد آخر، يستعد الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يسعى الأهلي خلالها لحسم التأهل بعدما تمكن من الفوز على الفريق البوروندي بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي.

إمام عاشور الأهلي تطورات حالته الصحية إيجل نوار البوروندي دوري أبطال أفريقيا مباراة الذهاب

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

الجيش الإسرائيلي يستهدف "صواريخ دقيقة" لـ"حزب الله" في لبنان

الجيش الإسرائيلي يستهدف "صواريخ دقيقة" لـ"حزب الله" في لبنان

إيران ترحب بتوسيع التعاون الدفاعي مع بيلاروس

إيران ترحب بتوسيع التعاون الدفاعي مع بيلاروس

غزة

مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي تتبرع بمبلغ 750,000 يورو لدعم الإغاثة الإنسانية في غزة

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

