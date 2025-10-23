إمام عاشور يخضع لفحوصات طبية لتحديد موعد عودته للأهلي

يخضع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، لفحص طبي دقيق خلال الساعات القادمة للوقوف على تطورات حالته الصحية بعدما خضع لبرنامج علاجي منذ إصابته بفيروس A.

ويتابع الجهاز الطبي للأهلي حالة اللاعب بشكل يومي ومراجعته في البرنامج الغذائي والعلاجي الذي تم وضعه للاعب منذ إصابته، مع منحه بعض النصائح الخاصة بضرورة الراحة التامة وعدم بذل أي مجهود لتجنب أي مضاعفات قد تحدث للاعب.

وفي الساعات الماضية طلب اللاعب من الجهاز الفني العودة للتدريبات من أجل استعادة لياقته البدنية والفنية للحاق بالسوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر المقبل، الأمر الذي قوبل بالرفض التام لعدم اكتمال شفاء اللاعب.

وعلى صعيد آخر، يستعد الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يسعى الأهلي خلالها لحسم التأهل بعدما تمكن من الفوز على الفريق البوروندي بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي.