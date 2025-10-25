قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سويلم: إدارة الموارد المائية أصبحت نموذجاً في دعم الاقتصاد الوطني
50 نسخة حول العالم.. قدرات قوية لأسطورة لامبورجيني ميورا | صور
تحطم جزئى بمقدمة الباخرة.. ولجنة لمعاينة كوبري كلابشة فى اسوان
تحطم مقدمة باخرة لاصطدامها بمحور كوبري كلابشة في اسوان
إسلام صادق ينتقد استمرار فيريرا في الزمالك : قدرات فنيه ضعيفة
دميترييف : لقاء بوتين وترامب سيُعقد في وقت لاحق
قوات الاحتلال تتوغل داخل الأراضي السورية عبر قرى ريف القنيطرة
الغندور يفتح النار على مدرب الزمالك: بيعاند الجمهور ولا يليق بالنادي
شاهد .. اصطدام باخرة بكوبرى فى أسوان دون إصابات أو خسائر بالارواح
ضياء السيد: دفاع الأهلي فيه كوارث.. وحظوظ السوبر متساوية
4 أذكار تغفر الذنوب ولو كانت مثل الجبال.. داوم عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعادة بناء العلاقات.. وزير الخارجية السوداني يزور أمريكا

السودان
السودان
محمود نوفل

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية قيام السفير محي الدين سالم أحمد ، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن  بدعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. 

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة جمهورية السودان على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البناء مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقال البيان الصادر عن  مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام بالوزارة : تأتي هذه الزيارة في سياق الجهود المستمرة لتطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، ومواصلة الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأضاف البيان : بما في ذلك دعم السلام في السودان، وتعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني، ومناقشة فرص إعادة بناء العلاقات على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. 

وكان مجلس السيادة السوداني، نفي في وقت سابق  ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بوجود مفاوضات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع.

وقال مجلس السيادة السوداني في بيان "إن مجلس السيادة الانتقالي السوداني ينفي بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين القوات المسلحة السودانية والمتمردين في واشنطن".

وأكد المجلس السيادة السوداني في بيانه أن ما يُتداول عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أن موقف الدولة ثابت وواضح تجاه أي حوار أو تسوية، وهو الالتزام بالحل الوطني الذي يحفظ سيادة البلاد ووحدتها واستقرارها وحقوق الشعب السوداني. 

وفي وقت سابق ؛  انتشرت تقارير تزعم بدء اجتماعات تمهيدية غير مباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار تحضيرات جارية لمفاوضات رسمية تهدف إلى وقف إطلاق النار وترتيب الأوضاع العسكرية والسياسية في البلاد بعد سنوات من النزاع. 

السودان وزير الخارجية السوداني الولايات المتحدة الأمريكية ميليشيا الدعم السريع مجلس السيادة السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

الشاب المنتحر

بسبب تعثره ماليا .. حلاق ينهي حياته شنقا في المنوفية

ترشيحاتنا

محكمة

قرار بشأن القبض على متهمين بتعاطى المخدرات بالشارع فى القاهرة

حبس

قرار بشأن المتهمين بالتعدى على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بكلب

محكمة

عرض حياة المواطنين للخطر.. قرار عاجل بشأن سائق سيارة أجرة في سوهاج

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم

برج الثور حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ركز على خطواتك الصغيرة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..افتح عقلك لتجارب جديدة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد