إعادة بناء العلاقات.. وزير الخارجية السوداني يزور أمريكا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية قيام السفير محي الدين سالم أحمد ، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بدعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة جمهورية السودان على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البناء مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال البيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام بالوزارة : تأتي هذه الزيارة في سياق الجهود المستمرة لتطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، ومواصلة الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأضاف البيان : بما في ذلك دعم السلام في السودان، وتعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني، ومناقشة فرص إعادة بناء العلاقات على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وكان مجلس السيادة السوداني، نفي في وقت سابق ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بوجود مفاوضات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع.

وقال مجلس السيادة السوداني في بيان "إن مجلس السيادة الانتقالي السوداني ينفي بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين القوات المسلحة السودانية والمتمردين في واشنطن".

وأكد المجلس السيادة السوداني في بيانه أن ما يُتداول عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أن موقف الدولة ثابت وواضح تجاه أي حوار أو تسوية، وهو الالتزام بالحل الوطني الذي يحفظ سيادة البلاد ووحدتها واستقرارها وحقوق الشعب السوداني.

وفي وقت سابق ؛ انتشرت تقارير تزعم بدء اجتماعات تمهيدية غير مباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار تحضيرات جارية لمفاوضات رسمية تهدف إلى وقف إطلاق النار وترتيب الأوضاع العسكرية والسياسية في البلاد بعد سنوات من النزاع.