اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
تصاعد المعارك في السودان حرب مسيرات فوق الخرطوم ومواجهات عنيفة في الفاشر

منار عبد العظيم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن العاصمة السودانية الخرطوم تشهد تصاعدًا في الهجمات بالطائرات المسيّرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

 في ساعات الفجر، استهدفت طائرات مسيّرة مناطق جنوب ووسط الخرطوم، بما في ذلك مطار الخرطوم، قبل أن تتصدى لها المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني، الهجمات على المطار لم تكن جديدة، فقد تكررت في الأيام الماضية، رغم استئناف بعض الرحلات الجوية الداخلية.

مواجهات عنيفة في الفاشر رغم الحصار
كما أفادت القناة أن مدينة الفاشر في غرب السودان تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع، حيث تحاول الأخيرة السيطرة على المدينة. المدينة تعاني من حصار مستمر منذ أكثر من 500 يوم، ما تسبب في أزمة إنسانية حادة تشمل نقص الإغاثة، انتشار الأمراض، وتجويع السكان بسبب منع قوات الدعم السريع دخول المساعدات. 

الجيش السوداني لا يزال يسيطر على المدينة، لكنه يواجه صعوبة في التصدي للقصف المستمر من قبل قوات الدعم السريع.

القصف والإنزال الجوي: تصعيد المواقف
كما أكدت قناة القاهرة الإخبارية أن القصف المستمر للأحياء السكنية والمقرات العسكرية في الفاشر يزيد من تعقيد الوضع الإنساني، بينما نفّذ الجيش السوداني عمليات إنزال مظلي لتعزيز دفاعاته في المدينة.

