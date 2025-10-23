تصاعد المعارك في السودان حرب مسيرات فوق الخرطوم ومواجهات عنيفة في الفاشر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن العاصمة السودانية الخرطوم تشهد تصاعدًا في الهجمات بالطائرات المسيّرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

في ساعات الفجر، استهدفت طائرات مسيّرة مناطق جنوب ووسط الخرطوم، بما في ذلك مطار الخرطوم، قبل أن تتصدى لها المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني، الهجمات على المطار لم تكن جديدة، فقد تكررت في الأيام الماضية، رغم استئناف بعض الرحلات الجوية الداخلية.

مواجهات عنيفة في الفاشر رغم الحصار

كما أفادت القناة أن مدينة الفاشر في غرب السودان تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع، حيث تحاول الأخيرة السيطرة على المدينة. المدينة تعاني من حصار مستمر منذ أكثر من 500 يوم، ما تسبب في أزمة إنسانية حادة تشمل نقص الإغاثة، انتشار الأمراض، وتجويع السكان بسبب منع قوات الدعم السريع دخول المساعدات.

الجيش السوداني لا يزال يسيطر على المدينة، لكنه يواجه صعوبة في التصدي للقصف المستمر من قبل قوات الدعم السريع.

القصف والإنزال الجوي: تصعيد المواقف

كما أكدت قناة القاهرة الإخبارية أن القصف المستمر للأحياء السكنية والمقرات العسكرية في الفاشر يزيد من تعقيد الوضع الإنساني، بينما نفّذ الجيش السوداني عمليات إنزال مظلي لتعزيز دفاعاته في المدينة.