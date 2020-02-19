حقيقة تنبؤ كاتب بـ فيروس كورونا قبل 40 عامًا

مع انتشار فيروس كورونا وحصده أرواحاً أكثر من ألفي حالة في البر الرئيسي في الصين الشعبية فقط، لفت البعض الأنظار إلى كاتب أمريكي تنبأ بحدوث مثل هذه الكارثة، قبل عقود.

قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، إن رواية "The Eyes of Darkness" (عيون الظلام) للمؤلف الأمريكي الشهير دين كونتز وصدرت عام 1981، عادت للواجهة بعد تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان وانتشاره في عدد من دول العالم، خلال الشهرين الماضيين.

وتروي "عيون الظلام" قصة الأم كريستينا إيفانز التي كانت تعتقد أن ابنها توفي في رحلة تخييم، قبل أن تقودها عملية البحث إلى اكتشاف حقيقة وفاته.

ووجدت إيفانز في النهاية أن ابنها ما يزال على قيد الحياة، إلا أنه محتجز داخل منشأة عسكرية، بعد إصابته بفيروس غامض أطلق عليه "ووهان- 400"، تم تطويره في مختبر في مدينة ووهان.

ويقول "كونتز" في روايته إن الفيروس الذي جرى تطويره عسكريًا يعد "سلاحًا بيولوجيًا مثاليًا" لأنه يصيب البشر فقط، ولأنه لا يستطيع العيش خارج جسم الإنسان لمدة تزيد على دقيقة.

ويُعد الأمريكي كونتز البالغ من العمر 74 عامًا، كاتبًا ذا مؤلفات كثيرة، خصوصًا تلك المتعلقة بالخيال والرعب، حيث أخرج إلى الوجود أكثر من 80 رواية.