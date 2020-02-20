سلفاكير: الاتفاق مع المعارضة على حكومة وحدة وطنية بجنوب السودان

أعلن سلفاكير رئيس جمهورية جنوب السودان الاتفاق مع المعارضة على تشكيل حكومة وحدة في غضون يومين، وذلك عقب محادثات جرت اليوم الخميس؛ بحسب "رويترز".





وقبل هذا الإعلان لم يكن واضحا إذا كان سيتم التوصل لاتفاق بحلول الموعد النهائي في 22 فبراير بسبب عدم تلبية نقاط رئيسية في اتفاق السلام الذي أبرم في 2018. وتأجل الموعد النهائي عدة مرات دون اتفاق بين الجانبين.





وقال ريك مشار زعيم المتمردين سابقا في جنوب السودان، "عقدنا اجتماعا مع الرئيس بشأن الأمور العالقة. اتفقنا على تشكيل الحكومة في 22 فبراير".





ومن جانبه، أكد الرئيس كير على الاتفاق.





وقال عقب الاجتماع "اتفقنا على تشكل الحكومة" مضيفا أنه سيعين مشار غدا الجمعة بمنصب النائب الأول للرئيس.





وأضاف أن جميع أعضاء المعارضة سيحصلون على حماية. وقال كير "وإذا كانت هناك أشياء لم نتفق عليها فقد اتفقنا على حلها. سننتهي منها خلال الأيام القادمة".