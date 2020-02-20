إبراهيم نصر: الكاميرا الخفية من علامات الإعلام المصري .. فيديو

أكد الفنان إبراهيم نصر أن برنامج "الكاميرا الخفية" يعد علامة من علامات الإعلام المصري التي لن ينساها الجمهور بعدد حلقات تعدت الـ 600 حلقة.





وأضاف نصر خلال حوار له عبر برنامج أخبار مصر بالتليفزيون المصري مع الإعلامي أيمن عدلي أن برنامج الكاميرا الخفية احتوى على كافة فنون الضحك والمواقف الطريفة التى تظهر جمال وخفة ظل الشخصية المصرية.





وتابع الفنان إبراهيم نصر أن هذا البرنامج كان ينتظره الملايين في كل مكان لافكاره غير التقليدية والتي اعتمدت على التلقائية وخفة الظل لرد الفعل الطبيعي فكانت اللقطات طبيعية وبمنتهى الجمال.





وأشار إلى أن كل الأعمال التي قمت بأدائها أحبها وأعمل كخادم كل حرف في السيناريو. مؤكدا أنه يتقمص الشخصية بشكل كبير وكل أعماله أداها بنفس الطريقة.