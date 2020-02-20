نوع مهمل من التوابل يحارب السعال أقوى من المضادات





ويحتوي الزعتر على العديد من مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة البشرة والشعر في الوقت نفسه كما قد يكون فعالا في علاج حب الشباب.





على الجانب الآخر يساعد تناول الزعتر في تنقية الجسم من السموم، كما يساعد تناول شاي الزعتر على محاربة السعال الجاف أيضا وطرد البلغم فهو يعد مسكنا قويا لآلام البطن والعظام كما يخفف من آلام الدورة الشهرية.