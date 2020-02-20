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مرأة

نوع مهمل من التوابل يحارب السعال أقوى من المضادات

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:52 م
سعال
سعال
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لمياء الياسين
فوائد تناول الزعتر عديدة لصحتك فهو يحارب الالتهاب وآلام المعدة والتهاب المفاصل والحلق كما أنه له خصائص مضادة للجراثيم وللفطريات.

ووفقا لموقع هيلث يحتوي الزعتر على مجموعة من التأثيرات الطبية القوية فهو يحتوي على مركبات الثيمول التى تحارب ضغط الدم المرتفع والالتهابات البكتيرية التي تنقلها الأطعمة الملوثة من الخارج.

ويحتوي الزعتر على العديد من مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة البشرة والشعر في الوقت نفسه كما قد يكون فعالا في علاج حب الشباب.

على الجانب الآخر يساعد تناول الزعتر في تنقية الجسم من السموم، كما يساعد تناول شاي الزعتر على محاربة السعال الجاف أيضا وطرد البلغم فهو يعد مسكنا قويا لآلام البطن والعظام كما يخفف من آلام الدورة الشهرية.
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