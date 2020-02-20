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رياضة

السوبر المصري.. حازم إمام : مهاجم الزمالك مازال صغيرا وقليل الخبرة

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:44 م
حازم امام
حازم امام
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عبدالله هشام
أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق أن مصطفى محمد مهاجم الفريق لن يكون في مستواه المعهود في لقاء السوبر المصري أمام الأهلي. مشيرا الي ان السبب هو قلة خبرته وصغر سنه . 

وأضاف حازم إمام في تصريحات فضائية : مصطفي محمد مهاجم قوي ومميز وخاض مباراة قوية أمام الترجي التونسي في السوبر الأفريقي.

وأوضح: لا أرغب في الحكم على مصطفي محمد في مباراة القمة لصغر سنه وقلة خبرته في مثل هذه المباريات .

جدير بالذكر أن الأهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز فيما يشارك الزمالك كبطل لكأس مصر، وذلك عن موسم 2018-2019.
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