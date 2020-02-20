السوبر المصري.. حازم إمام : مهاجم الزمالك مازال صغيرا وقليل الخبرة

أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق أن مصطفى محمد مهاجم الفريق لن يكون في مستواه المعهود في لقاء السوبر المصري أمام الأهلي. مشيرا الي ان السبب هو قلة خبرته وصغر سنه .





وأضاف حازم إمام في تصريحات فضائية : مصطفي محمد مهاجم قوي ومميز وخاض مباراة قوية أمام الترجي التونسي في السوبر الأفريقي.





وأوضح : لا أرغب في الحكم على مصطفي محمد في مباراة القمة لصغر سنه وقلة خبرته في مثل هذه المباريات .



