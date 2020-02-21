حبس شخص لاتهامه بالاستيلاء على 40 ألف جنيه من سيدة بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه بالاستيلاء على 40 ألف جنيه من سيدة بالقاهرة.





وكان تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من سيدة قررت بتضررها من سائق بشركة لقيامه بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي 40 ألف جنيه .

وذلك نظير شرائها سيارة ملكه وعدم قيامه بتسليمها السيارة وحال مطالبتها له باستلام توكيل بيع السيارة طلب منها إحضار مبلغ مالي 20 ألف جنيه واتفق معها على التقابل أمام جهاز مدينة القاهرة الجديدة ـ دائرة القسم لإتمام عملية الشراء، إلا أنها ارتابت في أمره وحضرت للإبلاغ .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، تم بالتنسيق مع المبلغة مجاراة المشكو فى حقه والاتفاق معه على الحضور للمكان المتفق عليه لاستلام المبلغ المالي .

بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله سيارة "مستأجرة " وعثر بحوزته على رخصة تسيير وقيادة للسيارة باسمه " مزورة " ورخصة تسيير لذات السيارة باسم مالكها .

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وأقر بقيامه باستئجار السيارة واصطناع رخصة التسيير المضبوطة بحوزته بقصد النصب علي المجني عليها .

وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية وتسديد مديونيات عليه ، باستدعاء المجني عليها اتهمته بالنصب عليها، وجار استدعاء مالك السيارة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.