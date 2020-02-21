بعد خسارة السوبر.. #انا_للاهلي_درع_الامان يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #انا_للاهلي_درع_الامان موقع التواصل الاجتماعى تويتر صباح اليوم الجمعة، وجاء ذلك بعد خسارة الأمس من نادي الزمالك فى كأس السوبر المصرى الذى أقيم فى دولة الإمارات.
وجاءت تغريدات جماهير الأهلى كالتالى :
-في الشدة أنا برضه ضهره .. أنا ليه درع الأمان يد مرفوعة، مش شعارات ولا مجرد هتافات، جمهور الأهلي لما يقول حاجة يبقى قدها، وإحنا ورا فريقنا وندعمه ف الشدة قبل الفرح ، #انا_للاهلي_درع_الامان .
-هعيش واموت ومهما العمر يفوت..وراك يا أهلي واقولها بأعلي صوت #انا_للاهلي_درع_الامان.
-جمهور الاهلي وقت الشده بيكون سند للكيان ودرع الامان صداره عاش لكل أهلاوي شارك في الهاشتاج ، #انا_للاهلي_درع_الامان.
ولو كل الدنيا ضده انا هفضل واقف في ضهره ، أهلاويه وافتخرر ،#انا_للاهلي_درع_الامان .
-علاقتنا بالأهلى لاتقاس بكم البطولات ولا مرات الفوز ولا اجيال.. فنحن متيمون بكيان الأهلي .. نحبه ف الفوز و نتيم به ف الخساره .. يصعب علي طفال الاخرين فهم ذلك ، #انا_للاهلي_درع_الامان .
مش مجرد نادي قولنا نشجعه .. ومش هتاف أو لون تيشرت.
الأهلي عشق روح مبينتهيش .. والحكايه ابتدت علشان تعيش#انا_للاهلي_درع_الامان.