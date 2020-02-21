بعد خسارة السوبر.. #انا_للاهلي_درع_الامان يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #انا_للاهلي_درع_الامان موقع التواصل الاجتماعى تويتر صباح اليوم الجمعة، وجاء ذلك بعد خسارة الأمس من نادي الزمالك فى كأس السوبر المصرى الذى أقيم فى دولة الإمارات.





وجاءت تغريدات جماهير الأهلى كالتالى :

-في الشدة أنا برضه ضهره .. أنا ليه درع الأمان يد مرفوعة، مش شعارات ولا مجرد هتافات، جمهور الأهلي لما يقول حاجة يبقى قدها، وإحنا ورا فريقنا وندعمه ف الشدة قبل الفرح ، #انا_للاهلي_درع_الامان .