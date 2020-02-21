بعد سرقة أغطية البالوعات.. تحرك عاجل من رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم

أرسل أهالى عزبة علي حسن الشويب منشاة عبد المجيد بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، رسالة عاجلة لـ صدى البلد ، يستغيثون فيها باللواء أحمد الأنصارى محافظ الفيوم واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم، من وجود بلاعتين خاصة بخطوط مياه الشرب بدون غطاء ، ومعرضة لسقوط الأطفال والمارة فيها فى أى وقت .

وطالب صلاح أحمد من أهالي عزبة علي حسن الشويب منشاة عبد المجيد اطسا الفيوم ، بتدخل اللواء أحمد الأنصارى محافظ الفيوم واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب بالتدخل وتغطية البلاعتين حرصا على حياة المارة والسيارات .

ويضيف سيد خليل فلاح من قرية منشأة عبد المجيد بمركز أطسا أن البلاعتين متواجدتان بمدخل العزبة علي طريق الغرق الفيوم وخاصة بخطوط مياه الشرب مملؤه بالماء وبدون غطاء ونخشى سقوط الأطفال و تلاميذ المدرسة الابتدائية حيث أنها تعوق طريقهم للذهاب إلى المدرسة.

وأكد عادل عمار أن البلاعتين المكشوفتين متواجدتان على نهر الطريق ما بين عزبة على حسن الشويب وقرية الغرق ، بعد تكسير وسرقة مجهولين للغطاءات الخاصة بهما، و سرعة اتخاذ اللازم حتي لا يحدث مالا يحمد عقباه.

وأرسلت " صدى البلد " الاستغاثة الى اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم، الذى أكد أنه سيتم إرسال فنيين اليوم الى مكان البلاعتين، مؤكدا اللصوص من بائعى الخردة يقومون بسرقة الغطاءات الحديدية لبيعها خردة، والشركة قامت الآن بتصنيع غطاءات بدبلة غير حديدية لعدم سرقتها.