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حوادث

اليوم.. محاكمة لصوص البترول وحريق إيتاى البارود

السبت 22/فبراير/2020 - 05:00 ص
محاكمة متهمين
محاكمة متهمين
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رامي المهدي
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم السبت، محاكمة المتهمين في قضية سرقة خط البترول، بقرية المواسير، بإيتاي البارود، والتسبب في مصرع 9 أشخاص، وإصابة 11 آخرين.




واستمعت هيئة المحكمة في جلستها اليوم الأربعاء، إلى طلبات الدفاع عن المتهمين، وبدأت في مناقشة شهود الإثبات من الفنيين ومسؤولي الصيانة، والأمن والسلامة بشركة أنابيب البترول.

وسمحت المحكمة لدفاع المتهمين بتوجيه الأسئلة لشهود الإثبات، وتركزت في معظمها حول إجراءات ومواعيد الصيانة لخطوط البترول، ومواصفات الأنابيب من حيث الشكل والعمق المدفونة به، ونوع المواد البترولية المارة به، كما تطرقت الأسئلة إلى الإجراءات التي اتخذت عقب وصول البلاغ.

كانت النيابة العامة قد أحالت 10 متهمين في القضية إلى المحاكمة، بتهمة التخريب العمدي لخط أنابيب البترول بقرية المواسير بإيتاي البارود، لسرقة كميات من المواد البترولية، ما أدى لحدوث تسرب وحدوث حريق تسبب في وفاة 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين.
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