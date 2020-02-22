على التليفزيون المصري.. محمد رمضان يظهر في أولى حلقات وائل الإبراشي

نشرة الصفحة الرسمية للقناة الأولي منذ قليل برومو أولي حلقات برنامج الإعلامي وائل الابراشي.





وظهر في البرمو ظهر الفنان محمد رمضان، الذي يحل ضيفا على الإعلامي وائل الابراشي، اليوم السبت الموافق 22 فبراير في أولى حلقات نشرة التاسعة، على القناة الأولى والفضائية المصرية.



