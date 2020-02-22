على التليفزيون المصري.. محمد رمضان يظهر في أولى حلقات وائل الإبراشي

نشرة الصفحة الرسمية للقناة الأولي منذ قليل برومو أولي حلقات برنامج الإعلامي وائل الابراشي.
وظهر في البرمو ظهر الفنان محمد رمضان، الذي يحل ضيفا على الإعلامي وائل الابراشي، اليوم السبت الموافق 22 فبراير في أولى حلقات نشرة التاسعة، على القناة الأولى والفضائية المصرية.
ويتحدث الفنان محمد رمضان خلال الحلقة وفقًا للبرومو عن أزمته الأخيرة التي عرفت إعلاميا باسم أزمة الطيار، كما يتحدث عن مسلسله الجديد “البرنس”، هذا إلى جانب حديثه عن مشواره الفني وخوضه مجال الغناء، حيث يخوض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل 2020، بمسلسل”البرنس.