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رياضة

عبدالله بكري: عقدي ينتهي مع نادي بيراميدز بنهاية الموسم المقبل

السبت 22/فبراير/2020 - 01:20 ص
عبدالله بكري
عبدالله بكري
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إسماعيل محمود
أكد عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز، أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل مع فريقه الحالي، وسعيد بالمشاركة مع الفريق بشكل أساسي.

و قال بكري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:" أن ابتعاده عن المشاركة مع حسام حسن عندما كان مديرا فنيا لبيراميدز قرار فني ووجهة نظر تحترم وتقبلتها بشكل محترف.

وأضاف أنه كان قريبا من الانضمام للوحدة السعودي في يناير الماضي ولكن المفاوضات توقفت بسبب تمسك بيراميدز بخدماته بالبقاء مع الفريق.

وتابع أنه يتمنى أن ينضم لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، مؤكدا أنه سيكون له دور معهم قريبا.

وأتم أن حسام البدري من أفضل الشخصيات التي تعامل معها خلال الفترة الماضية وأثناء تواجده في بيراميدز.
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