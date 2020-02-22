1133 قطعة آثار.. عبد البصير يكشف حكاوي مثيرة عن متحف مكتبة الإسكندرية

كشف د. حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية كثيرًا من الكواليس التاريخية المثيرة عن المتحف وكنوزه،وكيفية نشأته التي سبقت نشأة المكتبة نفسها.





وقال عبد البصير لصدي البلد:متحف مكتبة الإسكندرية هو أول متحف آثار يُقام داخل مكتبة، وهو أسبق تاريخيًا على افتتاح مكتبة الإسكندرية نفسها؛ نظرًا للتفكير فيه قبل أن يتم افتتاح المكتبة.





وجاءت فكرة تأسيس متحف للآثار داخل مكتبة الإسكندرية نتيجة اكتشاف عدد من القطع الأثرية في موقع المكتبة،وتم تشكيل لجنة لإعداد الدراسات اللازمة لتكوين متحف يضم بعض الأعمال التي تم العثور عليها في موقع المكتبة.





وتم تشكيل لجنة من الأثريين لإعداد خطة للمتحف،وتضم مجموعة المتحف عصورًا مختلفة للحضارة المصرية بدءًا من العصر الفرعوني وحتى العصر الإسلامي مرورًا بالحضارة اليونانية، التي جاءت إلي مصر مع قدوم الإسكندر الأكبر وأعقبتها الحضارة الرومانية ثم القبطية قبل دخول الإسلام إلى مصر.





ومتحف الآثار هو أحد المتاحف القليلة في العالم التي تعرض قطعًا فنية تم اكتشافها في نفس مكان عرضها،وقد تم افتتاحه رسميًّا في ١٦ أكتوبر ٢٠٠٢،وقد اختيرت مقتنياته بعناية لتعكس تاريخ مصر الثري والمتعدد الثقافات والممتد عبر الثقافات الفرعونية واليونانية والرومانية، والقبطية والإسلامية،مع التركيز على الإسكندرية والمرحلة الهيلينستية.





و تابع: ويحتوي المتحف على ١١٣٣ قطعة معروضة أبرزها قطع فنية اكتشفت أثناء أعمال الحفر في موقع المكتبة (١٩٩٣-١٩٩٥)،ومجموعة آثار رُفعت من قاع البحر المتوسط بالقرب من الميناء الشرقي وفي منطقة خليج "أبو قير"، وبدأ إنشاء المتحف عام ٢٠٠١ .





وأوضح أن المتحف يهدف إلي تعزيز البحث والابتكار من خلال البرامج والأنشطة المختلفة، فهو يعمل على تعريف زائريه بالفترات المختلفة من تاريخ مصر، وعلى توعية الشباب والنشء ثقافيًّا عن طريق تقديم مجموعة مختلفة من البرامج التعليمية.





وقد صُمِّم المتحف بأسلوب عصري باستخدام أحدث تقنيات التصميم الداخلي،مثل أنظمة الإضاءة البصرية الحديثة التي تناسب المعارض، وأنظمة مكافحة الحريق والسرقة. وأضيفت اللغة الفرنسية مؤخرًا إلى بطاقات الشرح بجميع الأقسام بالمتحف بجانب اللغتين العربية والإنجليزية لخدمة كافة زائري المتحف.





وكشف أن الموقع الإلكتروني للمتحف يضم قاعدة بيانات مسجل عليها ما يقرب من ألف قطعة أثرية هو الأول من نوعه على مستوى مصر؛ من حيث عرضه لأغلب مقتنياته للجمهور على شبكة الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية،ويستطيع المستخدم الدخول على أيٍّ من أقسام المتحف وقراءة مقدمة تاريخية وفنية عن العصر الذي تنتمي إليه القطع المعروضة والقيام بجولة تخيلية داخل قاعات المتحف.





وتُعد مجموعة آثار "موقع مكتبة الإسكندرية" من أبرز وأهم المجموعات التي يضمها متحف الآثار؛ فهي تعكس المستوى الفني المتميز وطبيعة الحياة اليومية للعصر الهلِّينيستي، والروماني، والمسيحي،كما تعد نواة المجموعات التي أُلحقت به بعد ذلك من مختلف المتاحف المصرية.





إذ إنه عُثر عليها أثناء حفر أساسات مبنى المكتبة الحالي. ويضم هذا القسم مائة وإحدى عشرة قطعة أثرية يأتي على رأسها أرضيات الفسيفساء بالغة الجمال التي تؤرخ للعصر الهلِّينيستي، والتي يُعتقد أنها كانت تُغطي أرضيات القصور الملكية التي كانت قائمة بهذه المنطقة.





ويعرض قسم الآثار الغارقة بعض القطع الأثرية التي تم انتشالها من قاع الميناء الشرقي بالإسكندرية، ومن خليج "أبو قير" – حيث كانت تقوم المدن القديمة "ثونيس-هيراكيلون"، و"كانوبس"، و"مينوثيس".





وتضم هذه المجموعة بجانب العملات والحُليّ والأمفورات مجموعة متفردة من التماثيل وبقايا التماثيل، والتي يظهر فيها التأثير الأجنبي على الفن المصري. ومن هذه النماذج المتميزة تمثال من البازلت الأسود يُعتقد أنه يُصوِّر إحدى الملكات البطلميات والتي قد تكون "أرسينوي الثانية".





ويضم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية 183 قطعة من القطع الأثرية المكتشفة على جزيرة نلسون،حيث تقع على بُعد أربعة كيلومترات من رأس خليج "أبو قير" وثمانية عشر كيلومترًا من قلب الإسكندرية.





وقد بدأت بعثة إيطالية من جامعة "تورين" أعمالها في جزيرة نلسون عام 1998، وأثمرت جهودها بالكشف عن أكثر من 200 قطعة ذات أهمية أثرية كبيرة ساهمت بشكل أساسي في فهم حياة وثقافة ساكني الجزيرة القدماء.





ومن بين هذه الاكتشافات قطع ترجع إلى الأسرة المصرية السادسة والعشرين وإلى العصر البطلمي، بالإضافة إلى بعض القطع والنقوش والمقابر التي تعود إلى فترة الوجود البريطاني بعد معركة النيل في أغسطس من العام 1798.





وهناك بعض القطع الفريدة تمت إستعارتها من المتحف اليوناني الروماني لعرضها بشكل مؤقت،وتضم قطعًا متميزة فنيًّا وتاريخيًّا وأثريًّا،إذ تنتمي لموضوعات ومجالات متنوعة وترجع لعصور تاريخية مختلفة،ومنها مجموعة المحمرة التي اكتشفت بمنطقة سيدي بشر وترجع للعصر الروماني، ومجموعة من الأقنعة الجنائزية، ومجموعة تماثيل معبد الرأس السوداء الرومانية، ومجموعة خاصة بالإلهة إيزيس ومخصصاتها.





وقطع منفردة مثل رأس الإمبراطور أوكتافيوس، وتمثال الراعي الصالح، وذراع من الرخام.ويعتبر متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية من أجمع وأروع المتاحف الأثرية في مصر. ويعرض مجموعة من القطع الأثرية في تتابع تاريخي يوضح ثراء وعظمة حضارة مصر العصور ويجسد بذلك رسالة مصر الحضارية الخالدة أرض الحضارات.