مواجهات شرسة بمجموعة الجيزة في دوري القسم الثالث.. اليوم

تقام اليوم السبت منافسات الجولة العشرين من مسابقة دورى القسم الثالث لمجموعة الجيزة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ،حيث يستضيف فريق جولدي منافسه الصيد .
وجاءت مواجهات الجولة كالتالي :
الشرقية للدخان - بشتيل
جولدي - الصيد
جينيس - القومي
حلوان العام - العياط
اكتوبر - ابو النمرس
المصري للإتصالات - المعادي
البدرشين - الصف
ترتيب المجموعة الخامسة
1- الدخان : 49 نقطة
2- المصرية للاتصالات : 44 نقطة
3- جولدي : 39 نقطة
4- حلوان العام : 37 نقطة
5- أكتوبر : 31 نقطة
6- المعادي : 27 نقطة
7- القومي : 23 نقطة
8- بشتيل : 23 نقطة
9- أبو النمرس : 19 نقطة
10- الصف : 19 نقطة
11- جينيس : 18 نقطة
12- البدرشين : 17 نقطة
13- العياط : 16 نقطة
14- الصيد : 11 نقطة