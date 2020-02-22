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رياضة

مواجهات شرسة بمجموعة الجيزة في دوري القسم الثالث.. اليوم

السبت 22/فبراير/2020 - 10:15 ص
دورى القسم الثالث
دورى القسم الثالث
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عبدالله هشام
تقام اليوم السبت منافسات الجولة العشرين من مسابقة دورى القسم الثالث لمجموعة الجيزة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ،حيث يستضيف فريق جولدي منافسه الصيد .

وجاءت مواجهات الجولة كالتالي : 
الشرقية للدخان - بشتيل 
جولدي - الصيد 
جينيس - القومي 
حلوان العام - العياط 
اكتوبر - ابو النمرس 
المصري للإتصالات - المعادي 
البدرشين - الصف 

ترتيب المجموعة الخامسة
1- الدخان : 49 نقطة
2- المصرية للاتصالات : 44 نقطة
3- جولدي : 39 نقطة
4- حلوان العام : 37 نقطة
5- أكتوبر : 31 نقطة
6- المعادي : 27 نقطة
7- القومي : 23 نقطة
8- بشتيل : 23 نقطة
9- أبو النمرس : 19 نقطة
10- الصف : 19 نقطة
11- جينيس : 18 نقطة
12- البدرشين : 17 نقطة
13- العياط : 16 نقطة
14- الصيد : 11 نقطة
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