مواجهات شرسة بمجموعة الجيزة في دوري القسم الثالث.. اليوم

تقام اليوم السبت منافسات الجولة العشرين من مسابقة دورى القسم الثالث لمجموعة الجيزة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ،حيث يستضيف فريق جولدي منافسه الصيد .





وجاءت مواجهات الجولة كالتالي :

الشرقية للدخان - بشتيل

جولدي - الصيد

جينيس - القومي

حلوان العام - العياط

اكتوبر - ابو النمرس

المصري للإتصالات - المعادي

البدرشين - الصف



